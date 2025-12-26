Incendio en un depósito de San Martín: debieron evacuar a vecinos y un geriátrico + Seguir en









El fuego se desató en la madrugada y los bomberos debieron avanzar rápidamente sobre el predio. Por precaución, evacuaron casas linderas y un geriátrico.

El fuego se desató cerca de las 2 de la mañana de este viernes. C5N

Un impactante incendio se desató este viernes en el partido de San Martín, provincia de Buenos Aires. Un depósito de pallets se prendió fuego y las autoridades debieron evacuar a los vecinos de las viviendas linderas y a un geriátrico cercano.

El fuego se desató cerca de las 2 de la mañana en el depósito de compra y venta de pallets ubicado en el cruce de las calles Juan Manuel de Rosas y Charlone Suárez.

Incendio en un depósito de San Martín Las llamas avanzaron rápidamente sobre el predio, obligando a la intervención de varias dotaciones de bomberos para controlar la situación. Por precaución, evacuaron casas linderas y un geriátrico para evitar cualquier riesgo.

incendio san martin C5N Infobae confirmó que en el lugar se encontraron baterías en desuso y tubos de garrafa de aire acondicionado. Para suerte de los trabajadores del lugar, el local se encontraba vacío. Tras las tareas de evacuación, unos 30 adultos mayores fueron trasladados a la vereda de enfrente de forma preventiva. La medida fue momentánea ya que una vez bajo control, fueron devueltos al hogar.

El incendio terminó de ser controlado cerca de las 4 de la mañana mientras en estos momentos los bomberos se encuentran trabajando en tareas de remoción de escombros. En el operativo participaron alrededor de 18 dotaciones de Bomberos y unos 50 efectivos, mientras las dimensiones del depósito son de 20 por 20 metros y una altura de seis metros.

