La VTV subirá 21,8% en la provincia de Buenos Aires a partir de enero: cuánto pasará a costar

El ajuste se apoya en el último acuerdo salarial alcanzado entre la Cámara Argentina de Verificadores de Automotores (CAVEA) y el sindicato SMATA.

La VTV pasará a costar casi $100.000 en PBA desde enero.

El costo de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) en la provincia de Buenos Aires aumentará 21,8% a partir del 16 de enero de 2026. De este modo, para los autos convencionales pasará a costar casi $100.000.

Así lo ratificó el Ministerio de Transporte de la Provincia mediante la Resolución 369, publicada en el Boletín Oficial. El ajuste se enmarca en el esquema de actualizaciones periódicas previsto por normativa, que vincula a la tarifa de la VTV con la evolución del salario de los trabajadores de las plantas de verificación.

En este caso, el aumento se apoya en el último acuerdo paritario alcanzado entre la Cámara Argentina de Verificadores de Automotores (CAVEA) y el sindicato SMATA para el último trimestre de 2025. El valor representa el 7% del salario de un operario de “categoría 1”.

La VTV para autos pasará a costar casi $100.000 a partir de enero Los nuevos precios de la VTV en PBA a partir del 16 de enero serán los siguientes:

Motos: $38.801,03

Vehículos de hasta 2.500 kilos: $97.057,65

Vehículos de más de 2.500 kilos: $174.604,64

Remolques, semirremolques y acoplados de hasta 2.500 kilos: $58.201,54

Remolques, semirremolques y acoplados de más de 2.500 kilos: $87.302,33 Vale recordar que la VTC es un trámite obligatorio para autos particulares y motos radicados en el distrito, que tengan más de dos años de antigüedad o superen los 60.000 kilómetros. El objetivo de es controlar las condiciones de circulación de los vehículos y reducir los riesgos asociados a fallas mecánicas, para evitar accidentes de tránsito.

Para realizar el trámite, los titulares (o terceros designados) de los vehículos deben presentar: DNI vigente, licencia de conducir vigente, seguro del vehículo vigente, constancia de pago, cédula verde o azul (para autos, si se presenta un tercero), cédula verde y/o rosa (para motos, si se presenta un tercero) y correo electrónico válido, donde se enviará la confirmación y la boleta. Además, al momento de asistir al turno es obligatorio contar con matafuegos, balizas, botiquín de emergencias y cinturones de seguridad en correcto funcionamiento.