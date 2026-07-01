Terror en Neuquén: un alumno llevó un arma a una escuela e hirió de un balazo a un compañero dentro del aula + Agregar ámbito en









La pistola estaba escondida entre las pertenencias del joven. La bala impactó en el brazo de otro estudiante.

Un alumno baleó a otro en un colegio de Neuquén.

Un grave episodio de violencia escolar sacudió a la localidad neuquina de Cutral Có, donde un estudiante ingresó con un arma de fuego cargada a un colegio y terminó hiriendo a otro adolescente tras un disparo accidental. La víctima sufrió una lesión en uno de sus brazos, recibió atención médica y quedó fuera de peligro.

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El hecho ocurrió este martes alrededor de las 14:20 en la CPEM N.º 6, mientras se desarrollaban las clases. Según la reconstrucción preliminar, un alumno ocultó una pistola entre sus pertenencias, la manipuló dentro del aula y, por causas que ahora son materia de investigación, el arma se accionó e impactó contra otro estudiante.

Activaron el protocolo de emergencia Tras el disparo, el Consejo Provincial de Educación (CPE) puso en marcha el protocolo correspondiente, por lo que intervinieron equipos docentes, de apoyo pedagógico, de gobierno y de conducción para asistir a los alumnos y controlar la situación.

El alumno escondió la pistola entre sus pertenencias. C5N El adolescente herido, de 13 años, sufrió un impacto en el brazo con orificio de entrada y salida. Luego fue trasladado de urgencia a un centro de salud, donde recibió atención médica, permaneció bajo observación y posteriormente recibió el alta.

Desde el Ministerio de Salud informaron que la lesión se ubicó en el sector distal del antebrazo izquierdo. Además, precisaron que los estudios descartaron fracturas y confirmaron que la herida afectó únicamente la piel y los tejidos blandos.

La investigación busca determinar cómo consiguió el arma Mientras avanzan las actuaciones judiciales, el estudiante que llevó la pistola fue apartado de inmediato a otro sector de la escuela hasta la llegada de las autoridades policiales y judiciales. Los investigadores secuestraron el arma utilizada y preservaron la escena para realizar las pericias correspondientes. Al mismo tiempo, comenzaron a tomar declaraciones a docentes, directivos y alumnos que presenciaron el episodio con el objetivo de reconstruir con precisión la secuencia de los hechos. En ese contexto, el periodista de C5N, Diego Gabriele, explicó: “Están intentando establecer las circunstancias previas a las cuales este chico llegara para lograr a obtener el arma de fuego, que estaba cargada, que se dispara. Que se haya disparado quiere decir que el arma no tenía el seguro colocado”.

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