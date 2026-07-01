La Rioja presentó su plan quinquenal minero en búsqueda de captar inversiones para el sector

El gobernador Ricardo Quintela dio a conocer los principales lineamientos del programa 2026-2030. La proyección para este año contempla más de 35.000 metros de perforaciones y una inversión directa superior a 40 millones de dólares.

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, presentó este martes, en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI), en la Ciudad de Buenos Aires, el Plan Quinquenal Minero 2026-2030 , un instrumento estratégico que establece los principales lineamientos para el desarrollo de la actividad minera en la provincia durante los próximos cinco años.

Durante el evento, el mandatario provincial destacó que el plan representa una hoja de ruta para consolidar el crecimiento del sector sobre bases de planificación, previsibilidad y desarrollo sustentable.

"Lo que queríamos con este Plan Quinquenal Minero es demostrar que La Rioja tiene un potencial enorme y que la provincia acompaña decididamente el desarrollo de la actividad minera", afirmó. Quintela sostuvo que el desafío consiste en generar un esquema de desarrollo que beneficie a todos los actores involucrados.

"Tenemos que desarrollar la minería de la mejor manera posible, donde ganen las empresas, gane la provincia y gane también la Argentina. Nuestro país tiene un enorme futuro y una de las actividades que puede impulsar ese crecimiento es la minería", expresó.

Por su parte, el secretario general del Consejo Federal de Inversiones, Ignacio Lamothe, destacó el trabajo que viene desarrollando La Rioja en materia minera y valoró el crecimiento de las inversiones en la provincia.

"Es un sector productivo que estamos seguros será muy importante para La Rioja y para el país. Es muy significativo ver empresas de distintos lugares del mundo invirtiendo y desarrollando proyectos en la provincia", señaló.

Asimismo, agradeció que el Gobierno riojano haya elegido al CFI como socio estratégico para acompañar este proceso de planificación.

Proceso participativo

A su turno, el ministro de Trabajo, Empleo, Industria y Minería de La Rioja, Federico Bazán, explicó que el Plan Quinquenal fue elaborado mediante un proceso participativo que involucró a distintos ministerios, secretarías, universidades y representantes del sector privado.

"El desarrollo minero de La Rioja está en marcha y existe una convicción de que esta actividad constituye una verdadera política de Estado. Este plan busca convertir el enorme potencial geológico de la provincia en desarrollo sustentable y en oportunidades concretas para los riojanos", afirmó.

El funcionario indicó que actualmente la provincia cuenta con 17 proyectos mineros en distintas etapas de prospección y anticipó que al menos tres de ellos ingresarán próximamente a la etapa de exploración, lo que implicará un incremento significativo de las inversiones.

Bazán precisó además que la proyección para este año contempla más de 35.000 metros de perforaciones y una inversión directa superior a 40 millones de dólares."A medida que los proyectos avanzan en cada etapa crecen también las oportunidades para nuestra gente, tanto en empleo como en el desarrollo de proveedores y servicios locales", sostuvo.