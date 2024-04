Ley ómnibus: el peronismo busca evitar fugas ante un nuevo desafío del Gobierno

Mientras la moneda del mega DNU todavía está en el aire, el Gobierno avanzará esta semana con la nueva versión de la ley ómnibus, cuya aprobación es considerada por Javier Milei como condición sine qua non para la firma del Pacto de Mayo. Una vez más, Nación apelará a los gobernadores como garantes del proyecto.

Al ya diezmado movimiento, que tras un agitado Congreso del Partido Justicialista (PJ) en Ferrocarril Oeste todavía no halla conducciones claras ni una hoja de ruta en común, se suma la necesidad de sostener una estrategia legislativa sin fisuras, desafío mayúsculo teniendo en cuenta las realidades diversas de los distritos y la urgencia por compensar las alicaídas arcas locales.

En Unión por la Patria (UP) todavía miran de reojo lo ocurrido con el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, quien rompió el bloque durante el tratamiento de la primera ley ómnibus, al formar un espacio autónomo y hacer que sus tres diputados votaran a favor de la propuesta de Milei.

Previo a aquellas sesiones maratónicas, el peronismo había reunido a su tropa en la Casa de la Provincia de Buenos Aires con un doble objetivo: coordinar el paro general de la CGT y acordar una postura unánime en el Parlamento.

P10 - Peronismo (NA)_opt.jpeg Cónclave. Axel Kicillof ofició como anfitrión de un encuentro que nucleó a todas las vertientes de un peronismo que busca retomar la iniciativa. Respaldo unificado al paro de la CGT y estrategia legislativa común.

A excepción de La Cámpora y el Frente Renovador, hubo presencia de todas las tribus de UP. La jugada no salió mal: si bien el proyecto fue aprobado en general, cayó en desgracia en el tratamiento en particular. El bloque peronista se mantuvo intransigente y fue el gran acreedor de aquella derrota oficialista.

Ahora la situación es distinta. Esa primera ley Bases sufrió recortes de consideración en base a las quejas de los mandatarios. Su nueva versión cuenta con mayor simpatía entre distintos dirigentes, incluyendo a los aliados de JxC, a jefes provincialistas y hasta a algunos peronistas, que sienten que sus consideraciones fueron escuchadas.

De todos modos, aunque el principio acercamiento existe, aún no está dicha la última palabra. "Hay que pulir algunas cosas, pero es votable", dijeron desde un distrito de gestión dialoguista .

La vuelta de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias, por ejemplo, es uno de los ítems donde el debate se traba. Los seis jefes patagónicos ya anticiparon su negativa rotunda a la propuesta así como también los mandamases PJ.

"No vemos nuevas fisuras en el espacio. Somos prudentes, vamos a esperar el texto. Corren algunas versiones pero no están muy claras. Creo que si meten Ganancias, habrá más rechazos", se entusiasmaban desde una provincia PJ.

A la hora de trazar un diagnóstico, desde UP son cautos. Despachos de distintas escuderías consultados por Ámbito dan cuenta de que el Gobierno todavía no giró el texto definitivo del proyecto. Por el momento, los legisladores se basan en los borradores que circularon los días posteriores a la reunión que Posse y Francos mantuvieron con todos los gobernadores a principio de mes.

Congreso Nacional Partido Justicialista Marzo 2024.jpg Vacío de poder: el PJ aceptó la licencia de Alberto Fernández como su presidente, pero no logró elegir a un nuevo conductor. Foto: NA.

En el campamento celeste esperan que decisiones como la de dar de baja el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y el Fondo Compensador de Transporte, así como el desfinanciamiento de la Cajas Jubilatorias Provinciales, tengan un impacto directo a la hora de alzar las manos. La situación se podría tensar aún más al calor de las subas de tarifas que comenzarán a sentirse este mes.

"Todo eso profundiza la guerra contra los gobernadores y contra las provincias, por lo cual el rechazo a la versión reciclada de la Ley Ómnibus debería ser mayor", se entusiasmaba un diputado. El diagnóstico, sin embargo, no es compartido por todo el espacio.

"Creo que el DNU se va a rechazar de manera unánime. No estoy seguro con la ley ómnibus, por la situación de algunas provincias", admite otro legislador de la bancada que conduce Germán Martínez.

Los jefes provinciales ya le transmitieron al Gobierno que su poder de maniobra en el Congreso es acotado y que la negociación debe ser directamente con las bancadas.

El tablero de los gobernadores

En el esquema de poder territorial peronista que subsiste tras la derrota del 2023, Axel Kicillof (Buenos Aires) y Ricardo Quintela (La Rioja) encabezan al sector intransigente. Sobre las 99 bancas de UP en la Cámara baja, 31 son bonaerenses y cuatro riojanas.

Kicillof, además, mantiene diálogo con sus pares de la región centro, como Martín Llaryora (Córdoba) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe). Con este último incluso compartió una foto semanas atrás, al inaugurar una unidad policial en San Nicolás de los Arroyos.

Kicillof Pullaro.jpg Axel Kicillof y Maximiliano Pullaro.

El bonaerense apela así a ocupar los huecos dejados por la retirada del Gobierno y generar mecanismos de presión a la Casa Rosada en medio de una pulseada tenaz por los fondos de las provincias.

Más bajo en el radar, aunque también con estirpe opositora, vuelan Sergio Ziliotto (La Pampa) y Gildo Insfrán (Formosa). Gustavo Melella (Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur), en tanto, protagoniza una agenda regional con sus pares patagónicos, que se mueven abroquelados y que ya rechazaron de plano la restitución de Ganancias y el mega DNU.

Norte Grande gobernadores.jpg Los gobernadores reactivaron el Norte Grande a fines de marzo, con una cumbre en Salta.

En Catamarca, Raúl Jalil sostiene un vínculo aceptable con la Casa Rosada y evita declaraciones explosivas contra la administración libertaria. El 26 de marzo pasado, el gobernador participó de la cumbre del Norte Grande, en la que el ministro Francos prometió habilitar fondos para obras públicas. La Libertad Avanza (LLA) espera que ese gesto sea correspondido por los norteños con votos en las cámaras.

La gran incógnita por estas horas pasa por si pesarán más la filiaciones partidarias o las urgencias regionales y económicas con las que lidian las provincias.