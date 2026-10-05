Luis Petri acelera y desafía el control de Alfredo Cornejo sobre la sucesión en Mendoza

El diputado nacional libertario construye su candidatura desde su fundación, con críticas a la gestión económica provincial y diálogo con el PRO, el Partido Demócrata y empresarios.

La sucesión de Alfredo Cornejo ya está en marcha en Mendoza, con las elecciones de 2027 a la vista , y la principal amenaza para el gobernador viene de Luis Petri, un dirigente de peso que le compitió en la última interna de Cambia Mendoza y que hoy se mueve como un aspirante con pretensiones y buena imagen en esa provincia. El diputado nacional y exministro de Defensa no oculta su intención de llegar a la Casa de Gobierno, aunque se cuida con las formas, pero construye en silencio una red política y empresarial que excede la estructura partidaria.

El centro de operaciones de Petri es Mendocinos por el Futuro, el think tank que preside y que funciona en la Quinta Sección de la capital provincial. Desde allí organizó un ciclo de charlas que le sirve como vidriera para instalar agenda propia sobre la provincia. El acto más resonante fue a comienzos de septiembre cuando compartió escenario con el economista Claudio Zuchovicki , presidente de Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA), ante más de 700 personas. El encuentro se presentó como un análisis sobre crecimiento y competitividad pero que tuvo como eje una crítica transversal a la gestión económica de Cornejo.

Petri sostuvo que Mendoza tiene recursos y capacidad productiva para dar un salto, pero que hoy no se dan las condiciones para producir, invertir y exportar. Apuntó contra la presión tributaria provincial , en especial contra Ingresos Brutos, y reclamó bajar y eliminar impuestos que, a su juicio, castigan a quienes producen.

También difundió un dato que se convirtió en insumo para su campaña, al señalar que siendo una de las economías más grandes del país, la provincia figura apenas novena en el ranking de exportaciones. Zuchovicki, por su parte, coincidió en la necesidad de reducir trabas burocráticas, dar incentivos a la inversión privada y mejorar la infraestructura y la logística para bajar costos.

El planteo no pasó inadvertido en la Casa de Gobierno porque el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, uno de los nombres que Cornejo baraja para sucederlo, salió a defender la gestión frente a los cuestionamientos sobre el perfil exportador provincial.

El ministro de Educación, Tadeo García Zalazar, otro de los candidateables a la gobernación por el oficialismo, también cruzó al diputado. Y el senador nacional Rodolfo Suarez, exgobernador y alineado con Cornejo, discutió con Petri por las regalías de Los Nihuiles y le reprochó querer apropiarse de demandas que la provincia plantea desde hace tiempo.

En paralelo, Petri teje un frente con dirigentes de lo que alguna vez fue Cambia Mendoza, por lo que dialoga con el PRO de Omar De Marchi, hoy vicepresidente de Aerolíneas Argentinas, y con el titular del partido, Gabriel Pradines. Tendió puentes con el Partido Demócrata, que preside el senador provincial Armando Magistretti, y con la diputada nacional Mercedes Llano, quienes frecuentan la fundación.

El intendente de Luján de Cuyo, Esteban Allasino, también forma parte del listado con los que Petri se encuentra a menudo, aunque por ser jefe municipal se maneja con cautela. La otra pata del armado es el empresariado, aunque sin fotos, debido a que varios hombres de negocios prefieren el anonimato para no generar roces con la administración provincial, se señaló.

El pacto bajo tensión

El gobernador mendocino acompañó a Javier Milei en la gira por París y se consolidó como uno de sus aliados más disciplinados. A cambio, según trascendió, Karina Milei se comprometió a que La Libertad Avanza no presente candidatos competitivos en las provincias de los mandatarios aliados, en el marco de la negociación por la reforma electoral y la eliminación de las PASO. Para Cornejo, eso implicaba la libertad de elegir a su sucesor.

Sin embargo, en Mendoza crecen las dudas sobre el cumplimiento de ese acuerdo y en los pasillos políticos se especula con que en el entorno presidencial empieza a seducir la idea de quedarse con la provincia de la mano de un dirigente propio, que además mide mejor que los radicales. El escenario que más inquieta al oficialismo es una ruptura por con Petri jugando por afuera se dividiría el voto radical, libertario, del PRO y demócrata, y pondría en riesgo la continuidad del frente gobernante.

#ArgentinaWeek



Pudimos reunirnos con la Agencia Francesa de Desarrollo para analizar nuevas alternativas de financiamiento para Mendoza. La principal oportunidad que dejó este encuentro fue conocer un esquema de financiamiento directo para las provincias, sin garantía nacional,… pic.twitter.com/rdgZu1bF1L — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) October 1, 2026

Ante ello, suma músculo la figura del intendente de la Capital, Ulpiano Suárez, un radical moderado con buena imagen, que nunca se alineó con el mileísmo. En el círculo cercano a Cornejo ya se menciona su nombre como posible salida al conflicto.

La pelea sumó al exvicepresidente y exgobernador Julio Cobos, que conserva una porción del radicalismo, quien cuestionó el acuerdo entre Cornejo y Karina Milei, y consideró inaceptable que se intente vetar a un candidato porque sería es el que mejor mide. Recordó que acompañó a Petri en la interna radical anterior y defendió su derecho a competir.

Cobos ratificó su respaldo a Suárez, a quien considera ya decidido a ir por la gobernación, y propuso que la candidatura se resuelva en primarias abiertas entre todos los aspirantes, incluidos Mema y García Zalazar. También reclamó que cualquier alianza con los libertarios pase por los órganos partidarios de una UCR y su planteo coincide con la condición que pone Petri de ir a una interna abierta. Precisamente lo contrario de lo que buscaría garantizar el gobernador, que negocia con la Nación el fin de las PASO mientras intenta conservar la llave de su propia sucesión.