Mesa del Cobre busca acelerar proyectos: la demanda crecerá 50%, pero demoran 17 años en producir

La II Cumbre de Minería Sostenible se realizará el 19 y 20 de noviembre en el Hotel Hilton Mendoza. La Mesa del Cobre analizará cómo acelerar el desarrollo de los yacimientos, en un contexto de creciente demanda mundial y plazos de hasta 17 años para poner una mina en producción.

Mendoza será sede de una nueva discusión sobre el futuro de la minería argentina. El 19 y 20 de noviembre se realizará la II Cumbre de Minería Sostenible, un encuentro que reunirá a gobernadores, funcionarios, ejecutivos de compañías internacionales, inversores y especialistas para debatir las oportunidades de desarrollo del sector, con especial atención en el cobre y los minerales críticos.

Uno de los platos fuertes de la agenda será la reunión de la Mesa del Cobre , que convocará a los gobernadores Alfredo Cornejo (Mendoza), Marcelo Orrego (San Juan), Gustavo Sáenz (Salta), Carlos Sadir (Jujuy) y Raúl Jalil (Catamarca) . El panel, organizado junto con AmCham Argentina, será moderado por la ministra de Energía y Ambiente de Mendoza, Jimena Latorre , y Martín Genesio , vicepresidente de AmCham y CEO de AES Argentina Generación.

La conversación tendrá como eje el potencial geológico de las cinco provincias y los desafíos para transformar esos recursos en proyectos productivos. La agenda incluye la necesidad de atraer inversiones, ampliar la exploración, desarrollar infraestructura y mejorar las condiciones para acelerar los procesos de evaluación, financiamiento y construcción de nuevas minas.

El desafío no es menor: desde el descubrimiento de un yacimiento hasta el inicio de su producción pueden transcurrir, en promedio, 17 años . En un mercado que demanda cada vez más cobre, esos plazos representan una dificultad para que la oferta acompañe el crecimiento del consumo mundial.

El contexto internacional abre una ventana de oportunidades para Argentina. Según el informe Cobre: panorama global y perspectivas para la Argentina , elaborado por el Centro de Economía Internacional (CEI) de la Cancillería, la demanda mundial del metal podría crecer un 50% hacia 2040 , desde los actuales 27,7 millones de toneladas anuales hasta aproximadamente 42 millones.

Mendoza, San Juan, Salta, Jujuy y Catamarca compartirán sus perspectivas sobre el desarrollo del cobre durante la Segunda Cumbre Internacional de Minería Sostenible, que se realizará el 19 y 20 de noviembre en el Hotel Hilton Mendoza

La electrificación del transporte, la expansión de las energías renovables, la modernización de las redes eléctricas y el desarrollo de infraestructura tecnológica impulsan el consumo de un mineral indispensable para la transición energética. Sin embargo, la incorporación de nueva producción requiere inversiones de largo plazo y procesos de desarrollo complejos.

Argentina cuenta con importantes recursos geológicos de cobre todavía sin desarrollar. Proyectos como Vicuña, Los Azules, Taca Taca, El Pachón y PSJ Cobre Mendocino integran una cartera que podría modificar el perfil minero del país si logra avanzar hacia la construcción y producción.

Mendoza busca posicionarse en ese escenario. Uno de los hitos recientes fue la aprobación del ingreso de PSJ Cobre Mendocino al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), con una inversión aprobada de u$s613,4 millones. El emprendimiento contempla una mina de cobre y oro con capacidad estimada para procesar 10 millones de toneladas anuales de mineralización.

A su vez, la provincia recibió el desembarco de BHP en la exploración cuprífera de Malargüe Occidental, mediante una alianza con Kobrea Exploration. También adjudicó a Cerro Quebrado, una sociedad vinculada al grupo BHP, un contrato de exploración con opción de compra sobre el proyecto El Seguro. Son movimientos que reflejan el interés de grandes compañías internacionales por el potencial geológico mendocino, aunque todavía se encuentran en etapas de exploración y evaluación.

Una agenda con inversores y referentes internacionales

La Cumbre, organizada por el Gobierno de Mendoza e Impulsa Mendoza, tendrá dos jornadas de conferencias, paneles, workshops y espacios de vinculación comercial. La programación estará estructurada en tres ejes: institucionalidad y gobernanza; ambiente y sociedad; y economía y finanzas.

Entre los encuentros destacados figura el panel sobre el futuro de Mendoza en el escenario minero global, con los embajadores de Chile, Gonzalo Uriarte Herrera, y Canadá, Stewart Ross Wheeler, junto con el ministro mendocino Natalio Mema.

También habrá un espacio dedicado a los principales productores mundiales de minerales críticos, con representantes de BHP, Teck Resources y Minera San Jorge, y otro sobre financiamiento minero con ejecutivos de UBS Investment Bank y Citi.

La agenda incluirá además un workshop sobre el mercado global del cobre y el riesgo de escasez, a cargo de Nicolás Daher, economista y analista de The Economist. Para el viernes 20 está previsto un curso especializado sobre financiamiento del ciclo de vida minero y mercados de capitales, con la participación de analistas e inversores canadienses.

Durante la primera jornada de la Cumbre, el jueves 19 de noviembre, se realizará el panel “Mendoza y Chile mejorando sus capacidades como región minera”, en el marco del eje Institucionalidad y Gobernanza. Participarán Antonella Tassaroli, presidenta de Fundación Tassaroli; Cristian Cifuentes, líder senior de Estudios y Contenidos de CESCO; José Pablo Domínguez, director de APRIMIN; José Antonio Díaz, gerente general de CEIM; y Juan Pablo Puerino, presidente de Fundación Plan Pilares y del Consejo Empresario Mendocino. El panel será moderado por Sebastián Penelli, periodista de Energy Report (Ámbito), y abordará las oportunidades de integración y cooperación entre Mendoza y Chile para fortalecer las capacidades, la formación y el desarrollo de la industria minera regional.

La Cumbre se realizará en el Hotel Hilton Mendoza y buscará reunir a empresas mineras, bancos, fondos de inversión, proveedores, organismos científicos, universidades y representantes del sector público. Las inscripciones, con cupos limitados, se encuentran disponibles en el sitio oficial del evento, donde también puede consultarse la agenda completa.

Dos jornadas de intercambio, formación y networking

La experiencia contará también con actividades diseñadas para promover el encuentro entre los diferentes actores de la industria.

Jueves 19 de noviembre

Conferencias, paneles y espacios de intercambio en el Hotel Hilton Mendoza.

Coffee breaks y oportunidades de networking.

19:30 h. After Office de apertura en Hotel Hualta, para participantes acreditados.

Viernes 20 de noviembre

Continuación de las conferencias, paneles y actividades de formación.

Espacios de networking y reuniones de negocios.

19:30 h. Cóctel de cierre en Bodega Vistalba, exclusivo para participantes con Mining Pass.

La II Cumbre de Minería Sostenible Mendoza 2026 cuenta con dos modalidades de acreditación.

Visitor Pass: incluye acceso a las conferencias, coffee y networking en el hotel, además de una invitación al after office de apertura del 19 de noviembre.

incluye acceso a las conferencias, coffee y networking en el hotel, además de una invitación al after office de apertura del 19 de noviembre. Mining Pass: ofrece una experiencia ampliada que incluye todos los beneficios del Visitor Pass, almuerzos durante ambas jornadas, acceso al curso especializado en mercados de capitales para la minería, servicio de concierge para coordinar reuniones B2B, invitación al cóctel de cierre en Bodega Vistalba y traslado a esta última actividad, sujeto a solicitud previa.

Además, las empresas, instituciones y organismos que participen con cinco o más integrantes podrán acceder a un 20% de descuento en cualquiera de las dos modalidades. Con cupos limitados y las últimas inscripciones disponibles, la Cumbre se presenta como una oportunidad para conectar con los protagonistas de la industria, conocer las tendencias que marcan su desarrollo y participar de las conversaciones que definirán su futuro.