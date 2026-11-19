En su nuevo film, el disidente Andrei Zviaguintsev transforma un drama de adulterio en una alegoría de la Rusia de Putin, donde la sumisión al poder político se reproduce en la intimidad matrimonial.

“Minotauro” , de Andrei Zviaguintsev , sólo admite una lectura política. De otro modo, la reacción final de la mujer adúltera tras el acto atroz cometido por su marido carecería de explicación racional. Esta es una película sobre la sumisión, y sólo desde esa mirada se justifican narrativamente la conducta de los personajes, sus actos miserables y sus cobardías.

A diferencia de la sobrevalorada película francesa que la inspira, “Las infieles” (La femme infidèle , 1969), de Claude Chabrol , en “Minotauro” no hay un feliz matrimonio burgués en el que ella se echa una canita al aire que no le modifica la existencia, y de la que podría prescindir en cualquier momento. Y, mucho menos, hay una aventura soft porno como en la primera remake del film, la hollywoodense “Infidelidad” (Unfaithful , 2002), de Adrian Lyne , que fue algo así como la contracara femenina de “Atracción fatal” , del mismo director.

A veces, para convertir una película convencional en otra extraordinaria, basta con alterar unas pocas circunstancias y entretejer en su trama otra historia, acaso menos visible, que termine por revelarnos el verdadero sentido de la primera. El malestar y la apatía en el matrimonio de Gleb ( Dmitriy Mazurov ) y Galina ( Iris Lebedeva ) ya están instalados desde la primera escena. El amante de ella, Anton ( Yuriy Zavalnyouk ), un fotógrafo más joven, no es un simple affaire, sino lo único que la mantiene viva. El film está ambientado en la Rusia de Putin , en el momento de la invasión a Ucrania, y con eso todo cambia

Gleb dirige una próspera empresa de transportes en una ciudad de provincias. Vive con Galina y su hijo adolescente, Seriozha ( Boris Kudrin ), en una residencia moderna, rodeada de bosques. Los negocios absorben la vida del marido, mientras la mujer pasa sus días entre la casa, las tareas familiares y las escapadas para encontrarse con Anton. Con él recupera la sensualidad y la alegría que han desaparecido de su vida conyugal. Las reuniones de amigos que organiza su marido la repugnan.

Gleb, que en el pasado ha tenido sus propias aventuras extramatrimoniales, descubre, como en Chabrol , que su esposa mantiene una relación y contrata a un detective privado para averiguar de quién se trata. Su reacción tiene menos que ver con el dolor del hombre engañado que con la humillación de alguien acostumbrado a dar órdenes y a que nada escape a su control.

Mientras tanto, la guerra empieza a exigirle algo más. El alcalde convoca a los principales empresarios de la ciudad y les comunica que deben aportar trabajadores para la movilización militar. Carne de cañón. La orden es una “contribución patriótica”, aunque nadie ignora que negarse puede tener consecuencias. Gleb calcula que perder catorce empleados experimentados —tal el número que le piden— perjudicaría el funcionamiento de su empresa y encuentra una solución que le permite conservarlos. Su vano acto de resistencia consiste en contratar esos catorce camioneros nuevos, ofrecerles el doble de la paga y, sin que lo sepan de antemano, entregarlos al ejército antes de que puedan cobrar los sueldos prometidos.

Zviaguintsev desarrolla las dos historias en paralelo hasta que el conflicto matrimonial adquiere una gravedad que transforma la película. La investigación privada lo conduce hasta Anton y el encuentro desencadena una sucesión de hechos que comprometen su posición familiar y social. A partir de entonces, la trama incorpora procedimientos propios del género policial, aunque el verdadero drama —y aquí la gran diferencia con el film francés—, reside en la manera en que un hombre “respetable” descubre que sus relaciones con el poder pueden protegerlo incluso de las consecuencias de sus actos más viles.

Resonancias míticas

El título proporciona la clave de esa relación. En el mito griego, el Minotauro, criatura con cuerpo humano y cabeza de toro encerrada en el laberinto de Creta, recibía periódicamente el sacrificio de siete jóvenes y siete muchachas enviados desde Atenas. En este caso, son los catorce trabajadores que Gleb entrega al ejército. El monstruo es el Estado, que reclama vidas humanas para alimentar la guerra, mientras quienes se inclinan ante sus exigencias encuentran la manera de preservar sus propios intereses. La elección de Creta como destino final de un viaje familiar añade una última correspondencia con el mito, cuya significación sólo se completa al llegar al desenlace.

Zviaguintsev ya había recurrido a una figura monstruosa en “Leviatán” (2014), donde un hombre común se enfrentaba a la alianza entre el poder político, la justicia y la Iglesia ortodoxa, y terminaba destruido por ella. En “Leviatán”, el protagonista era una víctima del poder; en “Minotauro”, Gleb forma parte del sistema que lo ejerce y se beneficia de sus designios. La sumisión le resulta provechosa, y en más de un sentido.

El procedimiento recuerda también a Aleksandr Sokurov, que tituló “Moloch” (1999) a su película sobre Hitler, y “Taurus” (2001) a la dedicada a los últimos años de Lenin. Moloch, divinidad asociada a los sacrificios humanos, y Taurus, el toro, pertenecen a ese repertorio de imágenes arcaicas mediante las cuales el compatriota de Zviaguintsev examinó la naturaleza del poder. Sokurov concentraba su mirada en los hombres que habían ejercido un dominio casi absoluto sobre millones de personas. “Minotauro” desplaza la atención hacia una sociedad que participa de su propia subordinación y reproduce, en sus relaciones privadas, la violencia que acepta en la vida pública.

Esa correspondencia entre el poder político y el doméstico es el verdadero asunto de este film. Gleb se somete a las autoridades, pero ejerce sobre los demás una autoridad que considera igualmente indiscutible. Su conducta no está dictada por convicciones ideológicas, sino por el deseo de conservar lo que posee. Puede desaprobar una orden y cumplirla, despreciar la guerra y colaborar con ella. Es revelador el grafiti que se ve en una de las escenas más sórdidas del film, y que traducido literalmente dice “Me cago en tu guerra”.

La posición de Galina es aun más compleja. Cuando descubre hasta dónde puede llegar la violencia de su marido, termina por aceptar una reconciliación que, desde la psicología femenina más elemental, es insostenible. La respuesta de Zviaguintsev hay que buscarla en la aceptación de su matrimonio con la misma lógica de sometimiento que Gleb acepta en sus relaciones con el Estado. De allí que “Minotauro” sea la gran película que transforma al film de Chabrol, retrospectivamente, casi en un borrador.

La sumisión permite conservar una casa, un matrimonio, y la posición en una sociedad habituada a obedecer. El silencio, como tantas otras veces, es menos resignación que complicidad. En “Minotauro”, la protección que proporciona el poder permite que el asesinato quede impune. El Estado que exige víctimas para la guerra es el mismo que puede impedir que se investigue un crimen particular, y la obediencia de Gleb se integra en un intercambio tácito de favores y silencios.

Crimen sin castigo

Resulta difícil contemplar esta historia rusa sin pensar en Dostoievsky y, particularmente, en “Crimen y castigo”. Para Raskólnikov, el asesinato desencadena una tortura interior que ninguna justificación intelectual puede silenciar. Woody Allen exploró esa culpabilidad en “Crímenes y pecados” y en “Match Point”, donde también examinó la posibilidad de que un asesino eluda el castigo y continúe su vida sin que los remordimientos lleguen a destruirlo.

La Rusia retratada por Zviaguintsev, un director disidente que vive en Francia y que debió rodar la película en Riga, Letonia, ha construido un orden en el que la culpa se diluye en la obediencia de quienes cumplen las órdenes de quienes mandan. Mientras Dostoievski veía en el sufrimiento moral una posibilidad de redención, Zviaguintsev muestra a personas que han aprendido a vivir sin rendir cuentas.

La puesta en escena acompaña esa mirada con rigor. La fotografía de Mijaíl Krichman encierra a los personajes en espacios bien estructurados, y las largas tomas dejan que los acontecimientos se desarrollen sin subrayados sentimentales. La casa de Gleb y Galina, con su amplitud y su transparencia arquitectónica, contrasta con el modesto departamento de Anton, donde ella encuentra una felicidad que el lujo matrimonial no le da.

Es posible objetar que la alegoría política termine por imponerse demasiado sobre los personajes, especialmente sobre Galina, cuya evolución psicológica exige del espectador cierto esfuerzo. Pero esa misma dificultad devuelve la película a su cuestión central. Zviaguintsev está menos interesado en comprender el perdón de una mujer que en mostrar cómo una sociedad puede aceptar lo moralmente intolerable. La reconciliación adquiere entonces su sentido más perturbador: la paz de quienes han aceptado convivir con sus crímenes y pecados mientras nadie les exija responder por ellos.

“Minotauro” (“Minotaure”, Francia-Alemania-Letonia, 2026). Dir.: Andrei Zviaguintsev. Int.: Dmitriy Mazurov, Iris Lebedeva, Boris Kudrin, Yuriy Zavalnyouk.