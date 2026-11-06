Malvinas: Argentina confirmó su presencia en la audiencia con el Reino Unido convocada por el Tribunal del Mar

Javier Milei confirmó que el país "enfrentará" al gobierno británico los días 10 y 11 de noviembre en Hamburgo. Es en el marco del reclamo contra la explotación hidrocarburífera en el Atlántico Sur.

La Argentina se presentará en la audiencia convocada por el Tribunal de Mar por la causa Malvinas.

La Argentina y el Reino Unido participarán de una audiencia entre el 10 y el 11 de noviembre en Hamburgo como parte del procedimiento penal iniciado por el Gobierno de Javier Milei para que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar decrete las medidas provisionales solicitadas en el marco del reclamo por de soberanía por la causa Malvinas.

A través de un comunicado de la Oficina del Presidente, la Casa Rosada indicó que "Argentina sigue avanzando "a fin de impedir la explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte" y "enfrentará al Reino Unido" con el objetivo de "proteger los derechos soberanos argentinos sobre la plataforma continental".

La convocatoria se dividirá en dos días. El martes de 10 noviembre habrá una primera ronda de audiencias. De 10 a 13 horas, Argentina expondrá su posición , mientras que el Reino Unido hará lo propio entre las 15 y las 18.

El miércoles 11, en tanto, se repetirá el esquema, aunque con distintos horarios: de 10:30 a 12 y de 17:30 a 19.

La presentación fue realizada el pasado 13 de octubre por los equipos jurídicos de la Secretaría Legal y Técnica, de la Cancillería, del Ministerio de Economía y de la Procuración del Tesoro de la Nación. Busca, además, evitar que las actividades autorizadas unilateralmente por el Reino Unido afecten los recursos que "pertenecen a todos los argentinos".

Desde la administración de Milei destacaron que la defensa argentina cuenta con un equipo internacional de primer nivel, integrado por tres especialistas de reconocida trayectoria en la materia.

Se trata del profesor Marcelo Kohen, exsecretario general del Institut de Droit International y exjuez ad hoc del Tribunal Internacional del Derecho del Mar, quien representó a la Argentina en el caso de la Fragata Libertad; el profesor Nico Schrijver, expresidente del Institut de Droit International y de la International Law Association y una de las máximas autoridades mundiales en soberanía sobre los recursos naturales; y el doctor Agustín Giustiniani, profesor de la Maestría en Solución de Controversias Internacionales de Ginebra (MIDS).

Además, la delegación argentina estará integrada por María Ibarzabal Murphy, Secretaria Legal y Técnica de la Nación; el Consejero Legal de la Cancillería, el Embajador Mario Oyarzábal en calidad de agente, Juan Ignacio Stampalija, Secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía; Santiago Castro Videla, Subprocurador del Tesoro de la Nación; y la Embajadora Betina Pasquali de Fonseca, Embajadora de la República Argentina ante la República Federal de Alemania.

"El Gobierno Nacional seguirá defendiendo los recursos naturales de la República Argentina y sus legítimos e imprescriptibles derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, y no admitirá que los ilegítimos intentos del Reino Unido los menoscaben", finaliza el comunicado firmado por Milei.

El encuentro se dará en el marco del arbitraje internacional y pendiente de la constitución del tribunal arbitral, se solicitaron medidas provisionales al Tribunal Internacional del Derecho del Mar.