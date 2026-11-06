Fox anunció la adquisición de la plataforma de streaming Roku por u$s22.000 millones + Agregar ámbito en









El acuerdo, que estaba previsto para 2027, con Roku reforzará drásticamente la presencia de Fox en el streaming.

Fox suma una pieza clave en el streaming.

Fox Corp. anunció hoy que cerró la adquisición de la plataforma de streaming Roku, una operación valorada en 22.000 millones de dólares, mucho antes de la fecha prevista de 2027.

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Anthony Wood, fundador y director ejecutivo de Roku, se unirá al consejo de administración de Fox. Ocupará el cargo de copresidente de Fox Digital Platforms, una división de reciente creación que incluye Roku, Tubi, Fox One, Red Seat Ventures y otros productos y servicios digitales de la compañía, junto con Paul Cheesbrough, quien asumirá el cargo de copresidente y director ejecutivo de la división.

“El cierre de esta adquisición impulsa la estrategia a largo plazo de Fox”, declaró Lachlan Murdoch, presidente ejecutivo y director general de Fox Corp., en un comunicado.

¿Qué pasará con Roku tras la adquisición por parte de Fox? Fox Corp. recalcó su compromiso de preservar Roku "como un ecosistema abierto líder para la industria del streaming en general". Esto significa que, por ejemplo, no otorgará automáticamente una posición exclusiva o ventajosa a Fox News ni al paquete de streaming Fox One en Roku, que cuenta con una base de clientes de más de 100 millones de hogares.

El acuerdo con Roku reforzará drásticamente la presencia de Fox en el streaming y le brindará la oportunidad de aumentar su escala en el espacio de streaming gratuito con publicidad a través de Tubi y Roku Channel. Con Roku, Fox se convierte de la noche a la mañana en un actor mucho más importante en la publicidad de video digital, además de ser un distribuidor clave de servicios de streaming premium por suscripción.

“A partir de hoy, nuestra máxima prioridad para la compañía resultante de la fusión es seguir ofreciendo un servicio excepcional a nuestros usuarios y socios, reforzando la apertura y la libertad de elección que caracterizan la plataforma Roku”, declaró Murdoch. “Nuestra pasión emprendedora compartida y nuestra firme convicción de construir el futuro junto a nuestros nuevos colegas de Roku nos llenan de confianza en las oportunidades que tenemos por delante”. En junio, Fox anunció el acuerdo para comprar Roku por 160 dólares por acción, mediante una combinación de aproximadamente 14.200 millones de dólares en efectivo y el resto en acciones ordinarias de clase A de Fox. Los accionistas de ambas compañías aprobaron el acuerdo el 14 de octubre.

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