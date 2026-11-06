Meta participó de una reunión sobre adicción a las redes tras una intimación del Defensor del Pueblo de Catamarca

La gigante tech debió analizar medidas junto a especialistas, representantes de la sociedad civil y organismos públicos. Acordaron conformar una mesa de trabajo para abordar la problemática.

En un hecho inédito, Meta aceptó sentarse a dialogar sobre los mecanismos de las redes sociales que pueden generar adicción entre sus usuarios, luego de una intimación impulsada por el defensor del Pueblo de Catamarca , Dalmacio Mera .

La empresa manifestó su disposición a analizar posibles medidas de protección , en un encuentro convocado por la Subsecretaría de Defensa del Consumidor de la Nación a pedido de la Defensoría catamarqueña.

La reunión se realizó esta semana en la Ciudad de Buenos Aires y contó con la participación de representantes de Meta, organismos públicos, especialistas académicos y organizaciones de la sociedad civil. Por la compañía estuvo Tomás Kroyer, integrante del área de Políticas Públicas, quien aclaró que las decisiones sobre este tipo de cuestiones corresponden a Meta Inc., en EEUU.

También participaron el titular de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y su equipo, además de los especialistas Javier Wajntraub , de la Universidad de Buenos Aires (UBA), y Fernando Tomedo , de la Universidad Austral.

Uno de los principales puntos del encuentro fue la propuesta de conformar una mesa de trabajo que permita analizar medidas concretas y eventuales regulaciones aplicables al conjunto de las plataformas digitales . La iniciativa apunta a elaborar un proyecto colectivo y formular recomendaciones a las empresas mientras el Congreso avanza en el tratamiento de una ley específica.

Durante la reunión, los participantes coincidieron en que el debate no debe limitarse a Meta y que las demás plataformas también tienen que incorporarse a la discusión.

La convocatoria fue consecuencia de una intimación que Mera había realizado en septiembre a Meta y a otras empresas del sector. En aquella oportunidad, el defensor del Pueblo les exigió desactivar los mecanismos que el organismo considera adictivos, especialmente aquellos que afectan a usuarios menores de edad.

En paralelo, la Defensoría impulsa, junto con otros organismos provinciales y el diputado nacional Juan Fernando Brügge, un proyecto de ley de protección integral de niñas, niños y adolescentes en entornos digitales. Mera presentó la iniciativa en representación de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina.

El texto contempla medidas para mitigar los riesgos asociados al uso de plataformas digitales, establece responsabilidades para los proveedores de servicios, incorpora herramientas de prevención del uso problemático y plantea una protección reforzada de los datos personales de niñas, niños y adolescentes.

Mera calificó la propuesta como «el más completo y equilibrado» de los proyectos que actualmente se debaten en el Congreso. La apertura de una instancia de diálogo con Meta representa, para la Defensoría, un primer paso para trasladar la discusión sobre los efectos de las redes sociales del terreno de las advertencias al de las medidas concretas.