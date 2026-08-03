Las claves del crimen de Johana Mailén Antonich en Mar del Plata: qué se sabe hasta ahora y las hipótesis

La joven de 24 años fue asesinada tras acudir a una supuesta entrevista laboral. Hay dos serenos detenidos y la Justicia busca reconstruir lo ocurrido.

La investigación por el crimen de Johana Mailén Antonich avanza para reconstruir las últimas horas de la joven, quien fue asesinada tras asistir a una falsa entrevista laboral en Mar del Plata . Los investigadores analizan el contacto que recibió para la oferta de empleo, el rol de los dos serenos detenidos y la participación del conductor que la trasladó hasta el balneario donde fue hallada sin vida.

Todo comenzó durante la tarde del sábado, cuando Antonich salió de su casa para asistir a una supuesta entrevista de trabajo. Antes de irse dejó a sus dos hijas al cuidado de familiares y viajó en un vehículo solicitado mediante una aplicación. Según su entorno, el conductor era un hombre con quien había comenzado recientemente una relación.

Días antes, la joven había publicado en redes sociales que buscaba empleo. En respuesta recibió un mensaje de un hombre que le ofreció un puesto de limpieza en un hotel. Como parte del supuesto proceso de contratación le pidió una fotografía para confeccionar un carnet y la citó en un lugar identificado como "Balneario Punta Mogotes Cero" , un sitio que en realidad no existe.

Cerca de las 17, Antonich envió una fotografía a su familia desde la zona donde se encontraba. Ese fue el último contacto que mantuvo. Al advertir que no respondía mensajes ni llamadas, sus familiares comenzaron a buscarla.

Un tío y un primo de la víctima llegaron hasta el balneario señalado en la imagen. Allí hablaron con uno de los serenos, cuyo comportamiento les resultó llamativo por su aparente nerviosismo. Tras recorrer el lugar sin encontrarla, la familia realizó la denuncia por averiguación de paradero.

Durante la madrugada del domingo, un llamado al 911 alertó sobre movimientos sospechosos en el predio. Cuando la Policía llegó, dos hombres intentaron escapar entre los árboles, pero fueron detenidos a pocos metros.

Detrás de una casilla utilizada por los serenos encontraron el cuerpo de Antonich. Estaba desnuda, envuelta en una frazada y con las manos y los pies atados con cables. En la escena también se secuestraron distintos elementos que serán analizados como parte de la investigación.

Detrás de una casilla utilizada por los serenos encontraron el cuerpo de Antonich. Estaba desnuda, envuelta en una frazada y con las manos y los pies atados con cables. En la escena también se secuestraron distintos elementos que serán analizados como parte de la investigación.

Los detenidos fueron identificados como Agustín Nicolás Díaz Bartolomé, de 26 años, y José Luis Aquino, de 27, ambos serenos del balneario. Los investigadores señalaron que presentaban heridas compatibles con lesiones defensivas, presuntamente provocadas por la resistencia de la víctima.

La autopsia preliminar determinó que la joven murió como consecuencia de una puñalada en la región cervical, lesión que le provocó una hemorragia fatal y un posterior paro cardíaco. Además, los peritos detectaron heridas defensivas e indicios compatibles con un abuso sexual. Los resultados de los estudios de ADN serán claves para determinar si las muestras coinciden con las obtenidas durante la investigación.

Durante los peritajes también fue hallado un tambor metálico de 200 litros con restos de una incineración. Los especialistas intentan establecer si allí fueron quemados objetos relacionados con el crimen.

En paralelo, la fiscalía continúa reconstruyendo las horas previas al asesinato. El conductor que trasladó a Antonich manifestó su intención de declarar acompañado por un abogado y, por el momento, no tiene ninguna medida judicial en su contra.

Además, el propietario del balneario, que se encuentra fuera del país, puso a disposición de la Justicia las cámaras de seguridad del predio para que sean incorporadas al expediente.

Con las pericias, los testimonios y los resultados científicos aún pendientes, la Fiscalía busca establecer cómo ocurrió el crimen, cuál fue la participación de los dos detenidos y si existió la intervención de otras personas.

La madre de Mailén denunció que habría un tercer involucrado

Mientras avanza la investigación, la madre de la joven aseguró que existiría una tercera persona prófuga además de los dos detenidos por el caso. María afirmó que el sospechoso escapó cuando sus hijos llegaron al predio donde encontraron a su hermana.

Los acusados son Agustín Nicolás Díaz Bartolomé y José Luis Aquino, los serenos del balneario donde fue encontrada Mailén, quienes quedaron señalados como presuntos responsables del femicidio. Este lunes participaron de la audiencia indagatoria, donde los investigadores buscan reconstruir cómo ocurrió el ataque.

En diálogo con La Mañana por C5N, la madre de Mailén también apuntó contra Valentín, el remisero que trasladó a la joven hasta el lugar el viernes a las 16, cuando tenía la supuesta entrevista de trabajo.

“De Valentín se poco y nada. Solo se por parte de una amiga que se pudo meter a las redes de mi hija y lo contactó y empezó a soltar todo. Él dice que era novio, conocido o allegado. Se presentó con un abogado, pero nunca vino cuando estábamos buscándolo y no dijo ‘yo fui, la dejé, golpeé las manos’”, afirmó María.

Además, sostuvo: “Creo que él puede estar involucrado porque, si bien un remisero no tiene que proteger a la persona que lleva, pero si ves que es un lugar donde no hay nada y ¿la dejás? La podía haberla aconsejada, más si dice que tenían un vínculo, la cuidas y más si ves a tres personas. Uno se escapó de mis hijos, no de la Policía”.

Sobre el avance judicial, la mujer expresó su malestar por la actuación de las autoridades y reclamó respuestas: “¿Tengo que confiar en la Justicia cuando fueron mis hijos los que la encontraron? No pido cadena perpetua porque nadie me la va a devolver a mi hija, pero sí pido que no vuelva a pasar con otra nena más”.