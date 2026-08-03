Indagan a los imputados por el crimen de Mailén Antonich en Mar del Plata + Agregar ámbito en









Agustín Nicolás Díaz Bartolomé y José Luis Aquino deberán declarar este lunes ante el fiscal Carlos Russo, quien investiga el asesinato de la joven de 25 años.

Mailén Antonich.

La investigación por el femicidio de Mailén Antonich, la joven de 25 años hallada asesinada en Mar del Plata, avanza este lunes con la declaración indagatoria de los dos detenidos, Agustín Nicolás Díaz Bartolomé y José Luis Aquino, ante el fiscal Carlos Russo. En paralelo, la autopsia confirmó que la víctima murió como consecuencia de una puñalada en la zona cervical que le provocó una grave hemorragia y un posterior paro cardíaco.

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Durante la mañana, ambos sospechosos fueron trasladados a la Fiscalía de Mar del Plata para ser interrogados en el marco de la causa. La audiencia buscará esclarecer cómo ocurrió el crimen que conmociona a la ciudad balnearia.

El informe preliminar de la autopsia indicó que Antonich sufrió una herida de arma blanca en la zona cervical, lesión que desencadenó una hemorragia fatal. Además, los peritos detectaron otras heridas cortantes en distintas partes del cuerpo y lesiones de defensa en los brazos y las piernas, lo que evidencia que intentó resistirse al ataque.

Nicolás Díaz Bartolomé y José Luis Aquino. La reconstrucción del femicidio de Mailén Antonich De acuerdo con la información aportada a la agencia Noticias Argentinas, el sábado 1 de agosto, cerca de las 16, Mailén salió de su casa con el argumento de que asistiría a una entrevista laboral y dejó a sus dos hijos al cuidado de familiares. Según personas de su entorno, se fue junto a un conductor de una aplicación de viajes con quien estaba comenzando una relación amorosa.

En la madrugada del domingo, sus familiares acudieron a una comisaría para denunciar su desaparición, aunque en un primer momento se retiraron "aduciendo que iban hasta un balneario y luego regresan a radicar la denuncia". Alrededor de las 2.10 formalizaron la denuncia por averiguación de paradero.

Poco después, a las 3.50, un llamado al 911 alertó sobre la presencia de personas en un balneario donde, presuntamente, iba a realizarse la entrevista laboral. Cuando los efectivos llegaron al lugar, dos hombres escaparon, pero fueron detenidos en las inmediaciones del balneario Waikiki. Tras un rastrillaje en el predio, la Policía encontró el cuerpo de Mailén Antonich atado con cables. Los investigadores también determinaron que los dos sospechosos presentaban lesiones compatibles con las heridas que podría haberles provocado la víctima al intentar defenderse.