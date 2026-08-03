Se conocieron los resultados de la autopsia de Mailén Antonich: qué reveló el informe preliminar

El estudio forense estableció la causa de muerte de la joven de 25 años y aportó nuevos datos sobre las lesiones que presentaba su cuerpo.

La autopsia preliminar determinó que Mailén Antonich murió por una herida de arma blanca en la zona cervical.

El informe preliminar de la autopsia a Mailén Antonich , la joven de 25 años encontrada muerta en Mar del Plata, determinó que falleció tras sufrir una herida de arma blanca en la zona cervical que le provocó una hemorragia grave y un paro cardíaco. Además, los peritos detectaron golpes y cortes en distintas partes del cuerpo.

El estudio forense recibido por la Unidad Funcional de Instrucción N°7 estableció que Juana Mailén Antonich murió como consecuencia de un paro cardíaco provocado por la pérdida de sangre derivada de una lesión cervical. Según informó el medio local 0223, esa fue la herida mortal que provocó el desenlace fatal.

Además de la lesión principal, el cuerpo de la joven presentaba golpes en el rostro y heridas menores en los brazos .

El informe preliminar indicó también que no se encontraron lesiones compatibles con un abuso sexual. Sin embargo, los investigadores realizaron los protocolos correspondientes y solicitaron estudios complementarios para confirmar o descartar esa hipótesis con precisión.

La joven había sido citada a una supuesta entrevista laboral en un balneario de la zona sur de Mar del Plata . Su cuerpo fue hallado en las inmediaciones del lugar por un efectivo policial y el hermano de Mailén, según relató su tío.

La familia aseguró que hubo demoras en la reacción inicial de las autoridades y sostuvo que la búsqueda comenzó por iniciativa propia. Luis, tío de la víctima, inició el operativo junto al hermano de la joven luego de advertir que no obtenían respuestas rápidas.

La joven de 25 años fue encontrada sin vida en un predio de la zona sur de Mar del Plata.

Los familiares comenzaron a buscarla cerca de las 19, dos horas después de que Mailén enviara una fotografía desde la playa donde había sido convocada. Hasta el momento no trascendió el horario exacto en el que se produjo la muerte.

Mailén era madre de dos niñas de 1 y 6 años, un dato que sus familiares remarcaron durante el reclamo de justicia tras conocerse el crimen.

La madre de Mailén denunció que habría un tercer involucrado

Mientras avanza la investigación, la madre de la joven aseguró que existiría una tercera persona prófuga además de los dos detenidos por el caso. María afirmó que el sospechoso escapó cuando sus hijos llegaron al predio donde encontraron a su hermana.

Los acusados son Agustín Nicolás Díaz Bartolomé y José Luis Aquino, los serenos del balneario donde fue encontrada Mailén, quienes quedaron señalados como presuntos responsables del femicidio. Este lunes participaron de la audiencia indagatoria, donde los investigadores buscan reconstruir cómo ocurrió el ataque.

En diálogo con La Mañana por C5N, la madre de Mailén también apuntó contra Valentín, el remisero que trasladó a la joven hasta el lugar el viernes a las 16, cuando tenía la supuesta entrevista de trabajo.

“De Valentín se poco y nada. Solo se por parte de una amiga que se pudo meter a las redes de mi hija y lo contactó y empezó a soltar todo. Él dice que era novio, conocido o allegado. Se presentó con un abogado, pero nunca vino cuando estábamos buscándolo y no dijo ‘yo fui, la dejé, golpeé las manos’”, afirmó María.

Además, sostuvo: “Creo que él puede estar involucrado porque, si bien un remisero no tiene que proteger a la persona que lleva, pero si ves que es un lugar donde no hay nada y ¿la dejás? La podía haberla aconsejada, más si dice que tenían un vínculo, la cuidas y más si ves a tres personas. Uno se escapó de mis hijos, no de la Policía”.

Sobre el avance judicial, la mujer expresó su malestar por la actuación de las autoridades y reclamó respuestas: “¿Tengo que confiar en la Justicia cuando fueron mis hijos los que la encontraron? No pido cadena perpetua porque nadie me la va a devolver a mi hija, pero sí pido que no vuelva a pasar con otra nena más”.