Habló la mamá de Mailén Antonich: apuntó a un tercer sospechoso y denunció demoras policiales

María aseguró que, además de los dos detenidos, hubo otro hombre que escapó del lugar. También cuestionó a la Policía y denunció irregularidades durante la búsqueda.

La madre de Mailén Antonich aseguró que existe una tercera persona prófuga vinculada al crimen de su hija y apuntó contra el remisero que la trasladó al balneario donde había sido citada para una supuesta entrevista de trabajo. Además, denunció demoras policiales durante la búsqueda y cuestionó el accionar de la Justicia.

La conmoción por el crimen de la joven de 25 años hallada asesinada dos días después de desaparecer en Mar del Plata, continúa mientras avanza la investigación judicial. Este lunes, durante el velatorio, su madre brindó una entrevista en la que reveló nuevos cuestionamientos sobre la causa.

Actualmente permanecen detenidos Agustín Nicolás Díaz Bartolomé y José Luis Aquino , los serenos del predio donde fue encontrado el cuerpo de la víctima y señalados como presuntos femicidas. Ambos participaron de la audiencia indagatoria en la que la Justicia intenta reconstruir cómo ocurrió el crimen.

Sin embargo, María sostuvo que hay un tercer involucrado que todavía no fue detenido . Según relató, esa persona escapó cuando sus hijos llegaron al predio en el que finalmente encontraron a Mailén.

Además de referirse al presunto prófugo, la mujer también puso el foco sobre Valentín, el remisero que trasladó a su hija el viernes cerca de las 16 hasta el lugar donde había sido convocada para una supuesta entrevista laboral: “De Valentín se poco y nada. Solo se por parte de una amiga que se pudo meter a las redes de mi hija y lo contactó y empezó a soltar todo. Él dice que era novio, conocido o allegado. Se presentó con un abogado, pero nunca vino cuando estábamos buscándolo y no dijo ‘yo fui, la dejé, golpeé las manos’ ”, expresó en diálogo con C5N.

María aseguró que sospecha de su participación por las circunstancias en las que dejó a su hija en el lugar. “Creo que él puede estar involucrado porque, si bien un remisero no tiene que proteger a la persona que lleva, pero si ves que es un lugar donde no hay nada y ¿la dejás? La podía haber aconsejado, más si dice que tenían un vínculo, la cuidas y más si ves a tres personas. Uno se escapó de mis hijos, no de la Policía”, afirmó.

Durante la entrevista, la madre de Mailén manifestó su desilusión con el avance de la investigación y cuestionó el trabajo realizado durante las primeras horas posteriores a la desaparición de su hija: “¿Tengo que confiar en la Justicia cuando fueron mis hijos los que la encontraron? No pido cadena perpetua porque nadie me la va a devolver a mi hija, pero sí pido que no vuelva a pasar con otra nena más”, sostuvo.

Denunció que no pudo reconocer el cuerpo de su hija

María también denunció que la Justicia no le permitió reconocer el cuerpo cuando llegó desde Buenos Aires, donde se encontraba acompañando a su hijo de 13 años que juega al fútbol. Según explicó, recorrió más de 400 kilómetros para regresar a Mar del Plata tras enterarse de la desaparición.

“Recién hoy vi el cuerpo de mi hija. Hice 400 kilómetros y no pude reconocer el cuerpo de mi hija, muchas excusas me dieron. Ayer le pregunté al fiscal por qué no me dejaron reconocerla, no tuvo palabras. Ellos siempre ponen el pretexto que protegen mi integridad física. Es algo que nunca voy a entender”, lamentó.

También criticó a la Policía por la demora en la búsqueda

La madre de la joven cuestionó además el accionar de distintas comisarías, al asegurar que sus hijos intentaron presentar la denuncia por la desaparición de Mailén y no fueron atendidos con la rapidez necesaria.

“Pienso que la Policía tiene que usar la ley como se debe. No sé si hubiesen llegado la encontraban con vida, pero sí hubiese sido más temprano y rápido todo. Se actuó tarde”, afirmó.

Finalmente, contó que recién pudo despedirse de su hija durante el velatorio y describió las lesiones que observó. “Mi hija tiene el tabique quebrado, está hinchada por el deterioro del cuerpo. Tiene rasgaduras en la cabeza, como si le hubiesen dado con un pedazo de madera. Yo la toco y la miro, porque nadie me dijo lo que había pasado”, expresó.