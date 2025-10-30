Tras las elecciones, Martín Llaryora decretó una reforma del Estado en Córdoba

El gobernador dispuso que distintas agencias se transformen en entes autárquicos. Además, se unificarán los organismos vinculados a la innovación y la competitividad bajo la denominación “ProCórdoba”.

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, avanzó con la reforma del Estado local.

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora , dispuso una nueva etapa en el proceso de reorganización administrativa del Estado provincial , en el marco de la Ley N° 11.015, que autoriza al Poder Ejecutivo a transformar las sociedades del Estado y de economía mixta conforme a la legislación vigente.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El mandamás decidió avanzar con las reformas luego de las elecciones de este domingo, en la que Provincias Unidas, su espacio político, cayó derrotado por La Libertad Avanza, que cosechó el 42% de los votos, contra el 28% del oficialismo local.

La medida se enmarca en los procesos de modernización institucional que lleva adelante el Gobierno de Córdoba, con el objetivo de optimizar la gestión, fortalecer la transparencia y adecuar la estructura administrativa a los nuevos marcos normativos nacionales y provinciales.

El decreto establece que las siguientes agencias provinciales, tras su disolución y liquidación, adoptarán la estructura legal y administrativa de entes autárquicos, manteniendo su denominación actual y la vinculación funcional con el Poder Ejecutivo establecida por la Ley N° 10.956:

• Agencia Córdoba Cultura

• Agencia Córdoba Turismo

• Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento (ACIF).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/gobdecordoba/status/1983682681184370887&partner=&hide_thread=false El gobernador @MartinLlaryora, dispuso la reducción en un 30% del número de agencias correspondientes al organigrama del Estado Provincial.



Mediante decreto, el mandatario provincial estableció que las actuales agencias de @DeportesCba, @AgCbaCultura, @turismocba y Agencia… pic.twitter.com/cds6domtez — Gobierno de Córdoba (@gobdecordoba) October 29, 2025

Asimismo, dispone la creación de un nuevo ente autárquico único bajo la denominación “ProCórdoba”, que estará bajo la órbita del Ministerio de Economía y Gestión Pública que integrará las competencias, recursos y capacidades de las actuales:

• Agencia ProCórdoba

• Agencia Córdoba Innovar y Emprender

• Agencia para la Competitividad de Córdoba

El gobierno cordobés aclaró que estas instituciones continuarán cumpliendo sus funciones específicas, ahora bajo un formato que otorga mayor autonomía administrativa y financiera, preservando su rol estratégico en la gestión de políticas públicas.

El nuevo esquema busca potenciar la sinergia institucional, optimizar los recursos y consolidar una estrategia unificada para la promoción de inversiones, innovación, exportaciones y competitividad provincial.

"El decreto garantiza la reubicación del personal y la reasignación de bienes y recursos materiales a los nuevos entes autárquicos que actuarán como continuadores de las agencias actuales", señaló la gestión de Llaryora.

Los ministerios competentes —Gobierno y Economía y Gestión Pública— tendrán a su cargo la ejecución de las medidas necesarias para llevar adelante el proceso de disolución, liquidación y constitución de los nuevos entes, con la intervención de la Fiscalía de Estado.

Finalmente, el Ministerio de Economía y Gestión Pública estará facultado para realizar las adecuaciones presupuestarias que resulten necesarias a los fines del cumplimiento del decreto.