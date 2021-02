Récord de ofertas para reactivar 69 pozos petroleros en Cuyo

“La mayoría de los proyectos se comienzan a ejecutar durante el primer semestre de 2021”, explicó Schilardi.

Las actividades de los proyectos presentados implican work overs, pullings, inversiones en instalaciones de superficie, estimulaciones, reparaciones de pozos inyectores, reconversión a inyectores y entre ocho y 12 equipos de torres que, según indicaron, “se suman a los que están funcionando actualmente”.

El programa, que entre otras condiciones prevé la contratación de mano de obra, empresas e insumos locales, movilizará entre 200 y 300 empleos directos, a los que se suman las actividades de proveedores del sector.

“Para esta primera convocatoria solamente fueron admitidos proyectos de reactivación de pozos, en tanto que en una segunda convocatoria, que se abre en marzo, se sumarán perforaciones”, detalló el funcionario.

“Mendoza Activa Hidrocarburos” fue instrumentado desde la cartera de Economía y Energía, y fue creada con el objetivo de otorgar incentivos fiscales para reactivar el sector, una herramienta para la crisis por la pandemia y la pospandemia, en un sector que entre mano de obra directa e indirecta representa cerca del 25% del Producto Bruto Geográfico de Mendoza.

“Estábamos en el peor de los casos. Más de 200 pozos no funcionaban, la gente no trabajaba y el gobierno no cobraba ni Ingresos Brutos, ni Regalías”, explicó el ministro de Economía, Enrique Vaquié.

El programa funciona de modo similar a ?Mendoza Activa? donde el Estado mendocino, vía Mendoza Activa Hidrocarburos, reintegra hasta el 40% de las inversiones que se traduzcan en la reactivación de pozos existentes o la puesta en marcha de nuevos emprendimientos.

Mientras tanto, los beneficiarios tienen un crédito fiscal de hasta $800 millones.

A su vez, este crédito no reembolsable puede ser utilizado para el pago del impuesto a los Ingresos Brutos y de las Regalías Hidrocarburíferas de Mendoza.