Axel Kicillof impulsa una regulación para repartidores de apps: qué dice el proyecto

El gobierno bonaerense espera la conformación de la comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados para enviar el proyecto, que ya tiene listo. Bianco advirtió que el modelo económico de Milei "no va". Ghioni cruzó al Gobierno nacional por el paquete energético.

El gobierno bonaerense tiene listo el proyecto de ley con el que se busca regular el trabajo en plataformas digitales , pero aguarda la conformación de la comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados para enviarlo a la Legislatura. Así lo precisó este lunes el ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa , durante una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno en La Plata en la que planteó la urgencia de que exista "un piso de derechos" para ese sector.

La iniciativa, que el gobernador Axel Kicillof anunció durante la apertura de sesiones ordinarias en marzo, se inscribe en un contexto de vacío legal que, según Correa, fue profundizado por la reforma laboral del gobierno nacional. "La ley de pseudomodernización laboral excluyó deliberadamente a los trabajadores de plataformas" , afirmó el ministro, que estuvo acompañado por el ministro de Gobierno, Carlos Bianco , y el subsecretario de Energía, Gastón Ghioni .

El proyecto -denominado Plan Integral y Registro de Trabajadores y Trabajadoras de Plataformas Digitales- contempla la creación de una mesa interministerial que coordinará los ministerios de Trabajo, Salud, Seguridad, Transporte y Gobierno, junto con los 135 municipios bonaerenses. La autoridad de aplicación será la cartera laboral.

PROYECTO DE LEY APP PLATAFORMAS DIGITALES

Entre sus ejes centrales figuran: un registro provincial de trabajadores de plataformas -ante la falta de datos fehacientes sobre el sector-, la obligación de las empresas de contratar un seguro de accidentes que cubra muerte, invalidez y asistencia médica durante la jornada y el trayecto, y el desarrollo de una aplicación móvil que permita registro ágil, acceso a servicios y construcción de políticas basadas en datos dinámicos y reales, que incluirá un "botón de pánico" para alertar a fuerzas de seguridad y un botón de emergencia sanitaria ante accidentes en la vía pública. La app también ofrecerá descuentos a través de Banco Provincia en insumos como cascos y repuestos, y asesoramiento gratuito sobre derechos laborales.

La propuesta también prevé reforzar las inspecciones en las llamadas "tiendas invisibles" -centros de distribución a puertas cerradas que abastecen a los repartidores- y la creación de paradores gratuitos con agua potable, higiene y resguardo de herramientas, en coordinación con los municipios. Además, las plataformas estarán obligadas a informar la cantidad de trabajadores, horas promedio e ingresos medios.

rappi.jpg La propuesta también prevé reforzar las inspecciones en las llamadas "tiendas invisibles".

Correa subrayó que la Constitución provincial, en su artículo 39, salvaguarda los derechos de los trabajadores y habilita a la Provincia a actuar incluso ante la "deserción" del gobierno nacional. En ese sentido, destacó que la Suprema Corte de Justicia bonaerense respaldó recientemente ese criterio al confirmar multas impuestas por el Ministerio a empresas de plataformas, lo que sentó un precedente clave sobre el poder de policía provincial. En el plano nacional, el diputado Hugo Moyano (h) presentó un proyecto propio en el Congreso que, según el propio legislador, se "alinea" con la iniciativa provincial y será "pionera en el país".

El debate tendrá también su espacio en el Primer Congreso Bonaerense del Trabajo, que se realizará los días 28 y 29 de mayo en Mar del Plata, con veinte comisiones de discusión y representantes del mundo laboral de toda la provincia.

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Bianco: "Milei tiene que cambiar el modelo económico"

A su turno, el ministro Bianco, trazó un duro diagnóstico de la situación económica nacional y sus efectos sobre las finanzas provinciales. Señaló que la Provincia recibe este año dos puntos menos de recursos respecto de 2025 -sobre una base que ya venía cayendo- debido principalmente a la merma de coparticipación y otros fondos de origen nacional "que el presidente Javier Mileo cortó y estamos reclamando en la Corte". Esa caída, dijo, fue compensada parcialmente por la recaudación propia, con aumentos en impuestos patrimoniales y un cronograma de vencimientos adelantado. Precisó que, sin embargo, Ingresos Brutos, el principal tributo provincial, también retrocedió un 2% en términos reales en el primer trimestre.

CORREA, BIANCO Y GHIONI Conferencia de prensa en la capital bonaerense.

El funcionario también reiteró que "el gobierno nacional le debe a la Provincia de 24,6 billones de pesos, entre obras abandonadas, recursos discontinuados y deudas directas. "Eso equivale a un año y medio de recaudación propia, o a 17.000 kilómetros de rutas nuevas, o a 300.000 viviendas", graficó.

En cuanto al cuadro social, el funcionario advirtió que 740.000 personas perdieron su cobertura de salud privada, que 1,6 millones de argentinos necesitan más de un empleo para subsistir -cuando antes de la gestión libertaria ese índice era del 8% y ahora trepó al 12%- y que se cuadruplicaron los préstamos irrecuperables entre marzo de 2024 y el mismo mes de este año. "Este modelo económico no va. No permite que la gente mejore", analizó y destacó: "Milei tiene que cambiar el modelo económico porque si no la gente lo va a cambiar a él. Mientras tanto, nosotros vamos a seguir trabajando -además de gestionar la provincia para sostener los ingresos, el empleo, la salud y la educación- para tener una alternativa a este gobierno el año próximo".

Consultado sobre la propuesta de la Junta Electoral para modificar los plazos electorales, Bianco señaló que el gobierno provincial lo ve "muy bien" porque es necesario actualizar los tiempos, especialmente de cara a un eventual desdoblamiento, decisión que, aclaró, es facultad exclusiva del gobernador y aún no está definida.

Ghioni: "La situación del sistema eléctrico es grave"

Posteriormente, Ghioni cuestionó con dureza el paquete energético enviado por el gobierno nacional, al que describió como una herramienta para reducir subsidios y avanzar en privatizaciones en línea con la Ley Bases. Advirtió que la propuesta dejaría afuera a la Provincia de Buenos Aires y a más de un millón de usuarios del esquema de zona fría, y expuso que pretende prohibir que las provincias financien obras de expansión eléctrica y de gas a través de impuestos a las tarifas, además de eliminar el alumbrado público como potestad provincial.

También apuntó contra la intención de excluir a Cammesa del esquema energético, calificándolo de "ceguera ideológica", y alertó que hay pocas reservas de generación eléctrica para el invierno. "No se hacen obras", resumió.

CORREA, BIANCO Y GHIONI

Sobre Vaca Muerta y el RIGI, Ghioni advirtió que el perfil productivo que impulsa el gobierno nacional apunta cada vez más a la primarización y el extractivismo, con YPF orientada a la exportación de divisas antes que al abastecimiento interno. La Provincia, indicó, ya presentó una cautelar sobre el gas y analiza acciones similares frente al paquete eléctrico.