McDonald's lanza otra edición de El Gran Día: la jornada solidaria del Big Mac para ayudar a fundaciones

El 100% de lo recaudado el 13 de noviembre por la venta de su hamburguesa más famosa será destinado a Casa Ronald McDonald y Fundación Cimientos. Esperan superar los 135.000 Big Mac vendidos en 2025. Este año regresa la venta de los Corazones Solidarios.

Uno de los equipos que participó de El Gran Día en la edición 2025.

McDonald's volverá a realizar el próximo viernes 13 de noviembre una nueva edición de El Gran Día , la jornada solidaria que destina el 100% de lo recaudado por la venta de Big Mac en todos los restaurantes del país a Casa Ronald McDonald Argentina y Fundación Cimientos .

En una entrevista con Ámbito , Julieta Cortijo , directora ejecutiva de Casa Ronald McDonald Argentina, y Mercedes Méndez Ribas , directora ejecutiva de Fundación Cimientos, contaron cómo se preparan para la nueva edición, cuáles son los objetivos de recaudación y a qué se destinará el dinero.

"Arcos Dorados tiene 40 años en Argentina, y por lo menos hubo 30 celebraciones del Gran Día. Es una jornada que Arcos impulsa y desarrolla hace muchísimos años y desde las organizaciones la esperamos con mucho entusiasmo y alegría", explicó Cortijo.

Además, destacó una de las novedades de esta edición: el regreso de los Corazones Solidarios . Esta iniciativa funciona como una antesala de la jornada principal y permite colaborar anticipadamente. Los corazones tienen un valor de $1.000 y estarán disponibles en los locales de McDonald's hasta el jueves 12.

"Es una contribución de un valor súper simbólico. Los que vayan a colaborar se llevan un corazón y otro queda en el local. Todos los locales están tiñendo de Corazones Solidarios y la verdad que está buenísimo para prepararnos para el Gran Día", contó la directora de Casa Ronald.

Mercedes Méndez Ribas destacó que ésta será la segunda participación consecutiva de Cimientos en la campaña. La primera edición, en 2025, dejó una cifra que ahora funciona como referencia para el nuevo desafío. "El año pasado fue impresionante la participación de todos los argentinos en el Gran Día, que yo lo llamo el Gran Día Solidario para Todos, donde todos pueden aportar participando, comprando un Big Mac, pasándola bien en familia y con amigos, y apoyando en forma concreta a dos instituciones, dos fundaciones como Casa Ronald y Cimientos", señaló.

La ejecutiva agregó que la organización llega a esta segunda edición con mucho entusiasmo y una meta más ambiciosa. "El año pasado fueron 135.000 Big Mac que se vendieron, impresionante, y este año vamos por más: 140.000".

Uno de los aspectos centrales de la campaña es que la totalidad de lo recaudado por las ventas del sándwich durante esa jornada se distribuye entre las dos organizaciones. "Eso es algo importantísimo de recalcar: no es un porcentaje, no es un pedacito, es el 100% de lo recaudado a partir de la venta del sándwich Big Mac lo que se dona a las dos organizaciones. Así que cada Big Mac cuenta", remarcó Cortijo.

La posibilidad de colaborar estará disponible en todos los canales de venta de la compañía: los restaurantes, el servicio Automac, la aplicación de McDonald's y las plataformas de delivery.

La jornada comenzará a las 5 de la mañana del viernes 13 y se extenderá hasta las 5 de la mañana del sábado 14, con el objetivo de abarcar distintos públicos y momentos del día.

Mercedes Méndez Ribas, directora de Fundación Cimientos.

La celebración tendrá actividades especiales en los restaurantes, con música, shows, invitados y distintas propuestas organizadas por los equipos de cada establecimiento. Según explicó Cortijo, "en todos los locales va a haber sorpresas y cosas divertidas para que ese Big Mac solidario también se transforme en una experiencia distinta".

Méndez Ribas también destacó el compromiso de los equipos de los restaurantes y la extensión de la jornada. "Arranca a las 5 de la mañana del viernes, hasta las 5 de la mañana del sábado, con lo cual ahí abarcamos distintos públicos que pueden participar: familias durante el día y también la noche del viernes pasar por los locales. Se organizan un montón de cosas con gran compromiso de todos los colaboradores. Es un día bien distinto al resto del año".

La convocatoria tendrá además una particularidad en la oferta gastronómica: durante esas 24 horas, el Big Mac será el protagonista de la jornada. "No importa la hora que vayas a McDonald's, solo te van a ofrecer Big Mac. Desayuno, almuerzo, a la tarde, a la noche, en el after, a la salida, a cualquier hora te van a ofrecer Big Mac", explicó Cortijo.

Incluso habrá cierta flexibilidad para quienes habitualmente eligen otros productos de la cadena. "Si tu favorito es el Cuarto de Libra, no importa, lo vamos a convertir en Big Mac para que sume. Por ahí al Big Mac le sacamos el pepino, le ponemos un poquito más de queso y lo convertimos en ese Big Mac para que todos puedan colaborar y sumarse a esta jornada solidaria", detalló.

Casa Ronald: acompañamiento a familias durante tratamientos médicos

Para Casa Ronald McDonald Argentina, los fondos permitirán sostener los programas que desarrolla desde hace más de tres décadas. La organización fue fundada en 1993 y abrió su primera casa en 1998. Actualmente cuenta con 11 programas en funcionamiento en distintos puntos del país, entre casas Ronald, salas familiares y unidades pediátricas móviles.

"En Casa Ronald trabajamos desde el año 93, con una misión muy clara, que es garantizar que ninguna familia enfrente sola la enfermedad de un hijo", explicó Cortijo.

El trabajo de la organización está orientado principalmente a familias que deben trasladarse desde sus lugares de residencia en distintos puntos del país para que sus hijos puedan recibir tratamientos médicos de alta complejidad en hospitales de referencia.

"Todas nuestras casas están ubicadas estratégicamente cerca del hospital con el que trabajamos en alianza, y nosotros abrimos las puertas de nuestras casas para que esas familias no pierdan ese calor de hogar y se sientan abrazadas y contenidas durante el tiempo que dure ese tratamiento", contó la directora ejecutiva.

La sede de Buenos Aires, por ejemplo, dispone de 30 habitaciones, con capacidad para alojar hasta cuatro integrantes de una misma familia en cada una. Allí, además del alojamiento, se construyen vínculos entre personas que atraviesan situaciones similares.

"Lo más mágico que pasa en Casa Ronald es que hay muchas familias que están atravesando situaciones similares. Entonces se genera una red de contención muy poderosa, que cuando alguien tiene que correr porque llega un órgano para un trasplante o suena la campana para una última quimio, son las mismas familias las que se acompañan y se contienen", relató Cortijo.

La organización también cuenta con salas familiares dentro de hospitales, destinadas a brindar un espacio de descanso y contención a madres y padres que acompañan a sus hijos internados, en muchos casos en unidades de terapia intensiva. A eso se suma una unidad pediátrica móvil que recorre distintas zonas del país y ofrece atención primaria, odontológica y oftalmológica a chicos con dificultades para acceder al sistema de salud.

"Nosotros estamos ahí en ese momento tan crítico para hacer un poquito más liviano el momento que les toca atravesar estas familias", resumió Cortijo.

Cimientos: ciclo educativa y acceso al primer empleo

En el caso de Fundación Cimientos, la recaudación estará destinada a ampliar sus programas de acompañamiento educativo, con foco en la finalización de los estudios secundarios y la generación de oportunidades de inserción laboral para adolescentes y jóvenes.

La organización fue fundada hace 29 años y en 2027 cumplirá tres décadas de actividad. Actualmente desarrolla tres programas en todo el país, con un equipo de 130 profesionales y alrededor de 8.000 adolescentes y jóvenes que participan de sus iniciativas.

"Nuestro foco es la terminalidad educativa de los adolescentes, que obtengan su título secundario y puedan acceder al mercado laboral formal, a su primer empleo", explicó Méndez Ribas.

El modelo de trabajo contempla la asignación de un tutor que acompaña individualmente a cada estudiante durante su recorrido por la escuela secundaria. Ese seguimiento se realiza a contraturno de las actividades escolares y apunta a que los jóvenes puedan completar sus estudios y desarrollar herramientas para proyectar su futuro.

La directora de Cimientos puso el foco en las dificultades que enfrenta la población más vulnerable para completar ese ciclo educativo. "Hoy en Argentina, en la población vulnerable, solo tres de cada diez tienen el título secundario. Y sabemos que con el título en mano tenés el doble de chances de acceder a un empleo formal y sostenerlo en el tiempo".

En ese contexto, la fundación trabaja también sobre habilidades socioemocionales y el desarrollo de proyectos de vida. "Nosotros trabajamos en el corazón de la problemática, trabajando en habilidades socioemocionales para que el adolescente pueda lograr desarrollar un proyecto de vida, darle sentido a la escuela secundaria y tener las herramientas para obtener el título", señaló.

La participación de Cimientos en la edición de 2025 tuvo un impacto concreto en la ampliación de sus programas. Según detalló Méndez Ribas, gracias a los fondos obtenidos durante aquella jornada pudieron incorporar 315 chicos al programa durante este año.

"También organizamos el programa que se llama Puertas Abiertas, con el cual acercamos a los chicos a distintos locales de McDonald's para que tengan su primera aproximación al mundo del trabajo", explicó.

"Con la participación de este año esperamos sumar más chicos para lograr que terminen la escuela secundaria, que es algo tan importante", concluyó.