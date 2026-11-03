Meta proyecta recaudar al menos u$s20.000 millones en los mercados de deuda

La compañía de Mark Zuckerberg evalúa una colocación de deuda en dólares y euros para financiar sus inversiones en inteligencia artificial. La operación se produce en un contexto de mayor cautela de los inversores frente al gasto de las grandes tecnológicas.

Archivo. Mark Zuckerberg evalúa una colocación de deuda en dólares y euros para financiar sus inversiones en inteligencia artificial,

La compañía de Mark Zuckerberg evalúa una colocación de deuda en dólares y euros para financiar sus inversiones en inteligencia artificial, en medio de un contexto de mayor cautela de los inversores frente al gasto de las grandes tecnológicas. En detalle, Meta evalúa captar al menos u$s20.000 millones mediante una nueva emisión de bonos con grado de inversión en los mercados internacionales.

La operación todavía no tiene una decisión definitiva y su volumen podría aumentar en función de la demanda. La firma convocó a Citigroup y Morgan Stanley para realizar reuniones con inversores este lunes y martes , según consignó el medio Bloomberg.

La colocación sería la primera gran emisión de deuda de Meta en seis meses y también su debut en el mercado de bonos en euros. La estrategia sigue los pasos de competidores como Alphabet y Amazon , que avanzaron en la diversificación de sus fuentes de financiamiento mediante emisiones en distintas monedas.

Las grandes empresas tecnológicas recurrieron masivamente al mercado de crédito desde el año pasado para financiar la construcción de centros de datos y la compra de chips. Sin embargo, el volumen de esos desembolsos comenzó a generar dudas sobre la rentabilidad de las inversiones y la capacidad de las compañías para sostener ese ritmo de gasto.

En ese contexto, el costo de protegerse frente a un eventual incumplimiento de deuda de varias grandes tecnológicas estadounidenses alcanzó nuevos máximos históricos, una señal de la mayor cautela de los inversores.

La colocación sería la primera gran emisión de deuda de Meta en seis meses.

La posible emisión de Meta incluiría bonos en dólares con vencimientos de entre 5 y 30 años. En el caso de la colocación en euros, los plazos irían desde poco más de cuatro años hasta algo más de 38 años, según detalló una de las fuentes citadas por Bloomberg.

La última incursión de la compañía en el mercado de bonos de alta calidad fue en abril, cuando consiguió u$s 25.000 millones. La operación recibió órdenes de compra por u$s96.000 millones, casi cuatro veces el monto finalmente colocado.

Desde entonces, el apetito de los inversores por las emisiones vinculadas con la inteligencia artificial perdió fuerza y los compradores comenzaron a exigir mayores rendimientos para asumir esos riesgos.

El pasado lunes, Alphabet ofreció tasas considerablemente más altas que en una colocación anterior de este año para concretar una emisión de u$s 6.700 millones. Oracle, por su parte, también debió ofrecer mayores concesiones en una nueva operación de deuda en dólares por u$s10.000 millones.

Meta también recurre al mercado de acciones

La emisión de bonos se suma a otras iniciativas de financiamiento que Meta puso en marcha para sostener sus inversiones en inteligencia artificial. En ese sentido, la empresa conducida por Zuckerberg avanza con una de las mayores ofertas de acciones de su historia.

La semana pasada, la firma fijó el precio de una colocación de u$s25.000 millones en acciones ordinarias y obtuvo otros u$s12.500 millones mediante una oferta de acciones preferentes.

Además, planea captar hasta u$s60.000 millones a través de un programa de venta de acciones a precio de mercado, un mecanismo que permite a las empresas colocar títulos de manera periódica en el mercado abierto.