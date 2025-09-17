Milei visitará Córdoba para recuperar popularidad, pero no será recibida por Martín Llaryora

El presidente participará este viernes del acto de aniversario de la entidad que preside Manuel Tagle, un miembro de Círculo Rojo que le sigue dando su apoyo. Encuentro con la militancia en el Parque Sarmiento.

En diciembre del año pasado el presidente Javier Milei estuvo en Córdoba para la inauguración del nuevo edificio de la Bolsa de Comercio.

La Libertad Avanza de Córdoba se prepara para recibir al presidente Javier Milei , que este viernes participará del acto por el 125° aniversario de la Bolsa de Comercio, en donde dará un discurso. Luego, por la tarde, protagonizará un acto bajo la consigna "La Libertad Avanza o Argentina retrocede ", a modo de lanzamiento de la campaña nacional, tras la derrota en Provincia de Buenos Aires. No será recibido por el gobernador Martín Llaryora, que estará de viaje.

La presencia del jefe de Estado se cocinó entre el diputado nacional libertario Gabriel Bornoroni, el senador nacional Luis Juez, que se convirtió en uno de los pilares de la estrategia de campaña (pese a los insultos que profiriera en su contra el influencer Daniel Parisini), y el titular de la Bolsa, Manuel Tagle , que integra el círculo rojo cordobés y que mantiene su apoyo firme al Presidente. Se deslizó que se eligió Córdoba porque el apoyo de los votantes cordobeses fue clave en las elecciones presidenciales de 2023. También se tuvo en cuenta el paso de su hermana Karina Milei por Tucumán , de la semana pasada, que no logró el impacto que se buscó, ante la escasa presencia de simpatizantes. Se espera que en La Docta esto no suceda.

Hasta el momento está confirmado que Javier Milei llegará a Córdoba por la mañana, acompañado por su hermana, secretaria general de la Presidencia, el vocero presidencial Manuel Adorni y Guillermo Francos , el jefe de Gabinete de Ministros. Esta vez, a diferencia del último viaje para participar de la Derecha Fest, el mandatario no sería recibido en el aeropuerto por el gobernador Martín Llaryora , pues tendrá una gira oficial de de dos semanas por varias capitales, junto a su ministro de Economía, Guillermo Acosta . Se espera que en las próximas horas El Panal, como se conoce a la Casa de Gobierno cordobesa, confirme el día de partida, que sería este jueves.

Bornoroni fue uno de los que más insistió con que Milei hiciera pie en Córboba debido a que el principal candidato de la lista para diputados nacionales es el empresario Gonzalo Roca, un hombre de bajo perfil y de escaso conocimiento público , pero que le garantiza "pureza" a LLA, una condición excluyente por la que fue electo para encabezar la nómina. Junto con Bornoroni y Roca, la comitiva que acompañará a sol y sombra a los hermanos Milei también estará integrada por las diputadas nacionales María Celeste Ponce y Cecilia Ibáñez .

El evento en la Bolsa de Comercio se realizará a las 12, en el Auditorio Juan Bautista Alberdi, en avenida La Voz del Interior 8851, y fue confirmado por la propia entidad, que aclaró que esta vez el acto será solo para sponsors. El público podrá seguirlo en vivo por la transmisión desde el streaming de la Bolsa de Comercio, por Youtube.

Hace un mes, Tagle ratificó su pleno respaldo a Milei, al expresarse a favor del veto presidencial para una mejora en los haberes de los jubilados. "El veto que firmó lo acerca a la figura de un estadista", sostuvo en una entrevista. "Nosotros –en representación de todos los que forman parte de la Bolsa de Comercio de Córdoba- apoyamos el veto presidencial porque fue un verdadero disparate que un grupo de legisladores que surgieron del PRO, y que se convirtieron en dialoguistas, hayan propuesto una ley para aumentar la remuneración a los jubilados", cerró, para que no quedaran dudas del respaldo.

Acto público

Desde el arranque de la semana se había especulado con que el presidente Javier Milei iba a protagonizar en Córdoba un acto. Fue el propio jefe de Estado quien lo confirmó en las últimas horas, al anunciar en sus redes sociales que el encuentro, luego de su presencia en la Bolsa de Comercio, será en el reconocido Parque Sarmiento, a partir de las 18, en la intersección de la Avenida Poeta Lugones y Armando Roldán.

"La Libertad Avanza o Argentina retrocede", fue el lema con el que Milei anunció el acto, acompañado de una foto en donde se lo ve sonriendo, abrazando a una mujer. "Nos vemos en Córdoba! No aflojemos. Que el esfuerzo valga la pena", fue el texto que acompañó el anuncio del mandatario.

El encuentro con los simpatizantes de LLA con Milei estaba previsto para la semana pasada pero la derrota electoral en provincia de Buenos Aires lo corrió una semana, en un intento de alejar el fracaso de la presentación en sociedad de los candidatos cordobeses.

El resto de los partidos grandes ya concretó estos actos y por eso Bornoroni presionó para que el mitin se hiciera cuanto antes, en el marco de otras salidas a provincias que estarían previstas por el presidente, rumbo a las elecciones legislativas nacionales del próximo 26 de octubre.