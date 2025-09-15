Absolvieron a los funcionarios que impidieron en pandemia el ingreso del padre de Solange Musse a Córdoba







El fiscal Julio Rivero alegó que los querellantes debían ser reconocidos como víctimas de violencia institucional. El jurado popular votó por la inocencia y absolución de los acusados.

Los dos funcionarios que negaron el ingreso del padre de Solange Musse a la provincia de Córdoba cuando su hija estaba enferma de cáncer de mama durante la pandemia de coronavirus fueron absueltos por un jurado popular.

El médico y ex director del Hospital de Huinca Renancó, Eduardo Andrada, y la asistente social Analía Morales llegaron al debate acusados de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

El fiscal Julio Rivero había pedido un año y seis meses de prisión condicional para los implicados, al tiempo que peticionó la inhabilitación para ejercer cargos públicos.

El representante del Ministerio Público Fiscal alegó que Solange Musse, Pablo Musse, Teresa Oviedo y Lorena Oviedo deben ser reconocidos como víctimas de violencia institucional.

Por su parte, el abogado querellante Carlos Nayi solicitó una pena de dos años y otros cuatro de inhabilitación para desempeñar funciones en el Estado.

Sin embargo, los miembros del jurado votaron por unanimidad la inocencia de Morales y por mayoría la absolución del facultativo.

