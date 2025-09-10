Atención jubilados de Córdoba: todo lo que tenés que saber para cobrar el subsidio por fallecimiento







El organismo previsional cordobés brinda un beneficio para los familiares de un jubilado, pensionado o retirado fallecido.

Cómo acceder a este beneficio para jubilados, pensionados y retirados cordobeses.

En la provincia de Córdoba, la encargada de los haberes es la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros. Además de los beneficios ordinarios, existen todo tipo de previsiones para las eventualidades mismas de la vida, ya sea discapacidades o incluso la muerte. Este último beneficio, se trata del subsidio por fallecimiento, destinado a familiares del difunto.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Se trata de una pensión diferente al seguro de vida de la Provincia. En la Caja, la mayoría de los trámites se realizan a través del portal web conocido como Ciudadano Digital (CiDi). Este sistema sirve para comprobar que los posibles beneficiarios sean residentes del territorio provincial y a partir de ahí autogestionar, en la medida de lo posible, sus necesidades.

Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba Todo lo que hay que saber sobre el subsidio por fallecimiento que brinda la Caja de Jubilaciones de Córdoba.

El paso a paso para cobrar el subsidio en la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Córdoba Este subsidio consiste en un pago equivalente a cinco haberes mínimos, que se otorga al fallecer el jubilado, pensionado o retirado provincial. Hasta el mes de septiembre, el haber mínimo en Córdoba era de 380.000, pero el gobernador anunció el aumento a 700.000. De todas maneras, resta ver si esta cifra regirá desde septiembre o los meses siguientes.

En todo caso, el subsidio es de 5 veces el valor de la jubilación mínima. Si el titular adhiere al subsidio, el cual es voluntario, se le realiza un descuento mensual.

Para hacer el trámite de adhesión o renuncia debe ingresar al portal oficial del CiDi servicio Caja de Jubilaciones, con la cuenta y contraseña personal del portal, después seleccionar la opción Subsidio por fallecimiento y escribir el Cuil del Beneficiario y el porcentaje del subsidio que cobrará. Si hay más de un beneficiario, se puede dividir el subsidio en varios porcentajes. Además de la posibilidad de agregar o quitar beneficiarios en cualquier momento. En caso de que el jubilado no haya declarado beneficiarios, podrán reclamar el subsidio en este orden: Beneficiarios de la pensión del titular. Familiares, ascendientes, descendientes y cónyuge.

Temas Jubilados

Córdoba