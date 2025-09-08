El gobierno provincial de Córdoba anunció una nueva herramienta para facilitar la realización de trámites en la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de la Provincia. A través del portal de Ciudadano Digital (CiDi) se pueden realizar prácticamente todas las gestiones del usuario cordobés, incluyendo las de la Caja.
Jubilados y pensionados de Córdoba: la nueva herramienta para tutores y cuidadores
El organismo brindó una nueva función para facilitar trámites para aquellos que tengan personas a cargo.
La nueva función está orientada a todas aquellas personas que ejercen la patria potestad de un menor o son curadores o tutores de un beneficiario/a de la Caja de Jubilaciones. Y la herramienta consiste en el acceso al recibo de su representado sin la necesidad de compartir cuentas o claves.
Cómo consultar los recibos de haberes de personas a tu cargo de la Caja de Jubilaciones de Córdoba
Esta nueva función permite un acceso más rápido y seguro, evitando compartir claves y usuarios y resguardando la privacidad de los datos. También otorga una mayor autonomía a la persona a cargo, simplifica la administración en casos de incapacidad y mejora la experiencia del usuario, entre otros beneficios.
Cabe destacar que la herramienta está disponible para los casos previamente mencionados y no para los representantes designados a través de Ciudadano Digital. Para acceder a los recibos, se deberán seguir los siguientes pasos:
- Ingresar al CiDi con el nombre de usuario y la contraseña y acceder a Mi eCaja.
- Abrir el menú lateral y seleccionar la opción "Recibos de representado"
- Al desplegarse la lista de personas a cargo, hacer click en "ver recibo".
- En el buscador que aparece, seleccionar el recibo que se desea encontrar.
El diseño de la web es intuitivo y permite, de manera rápida, ver los haberes y descuentos. También, al poner el cursos sobre cualquier opción, se desplegará una breve descripción para guiar al usuario.
