Misiones: en medio de las protestas, los docentes y el Gobierno activan negociaciones

Nueva jornada de protestas docentes en Misiones

A lo largo del día, en tanto, se replicaron cortes de rutas en Oberá y en las rutas 7 y 14, a los que también se sumaron comunidades originarias. Al respecto, Catri Duarte, mburuvicha de la comunidad Tekoa Ka’aguy Mirĩ Rupa de Aristóbulo del Valle, dijo a Misiones Cuatro: “A nosotros nos afecta también, no sólo por los malos salarios, son muchas cosas. Algunas escuelas no tienen agua. Además, reclamamos por los agentes sanitarios que están en la misma situación. Están precarizados desde 2019, no se renovaron los contratos”.