Brutal ataque en un local gastronómico: le prohibieron entrar con una bicicleta, golpeó a un empleado y lo dejó al borde de la muerte

El episodio ocurrió en un comercio a metros del Congreso. El agresor fue detenido por la Justicia.

Un violento episodio ocurrido en un comercio de comida china de la Ciudad de Buenos Aires terminó con un trabajador internado en estado crítico y con el presunto agresor detenido por la Justicia . El hecho sucedió a principios de abril en un local ubicado sobre la avenida Hipólito Yrigoyen , a pocos metros del Congreso, y derivó en una causa por lesiones gravísimas .

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

De acuerdo con la investigación, todo comenzó cuando un hombre intentó ingresar al establecimiento con una bicicleta. Ante esa situación, un empleado le pidió que dejara el rodado en el exterior, una indicación habitual dentro del comercio.

La respuesta fue inmediata y violenta. Según consta en el expediente, el hombre reaccionó con golpes de puño y patadas dirigidas principalmente a la cabeza del trabajador. Tras la agresión, abandonó el lugar sin ser detenido en ese momento.

Inicialmente, la víctima no realizó una denuncia formal porque no advirtió la gravedad de las lesiones sufridas durante el ataque.

Sin embargo, la situación cambió de manera drástica pocos días después. Cinco días más tarde comenzó a presentar síntomas severos, entre ellos convulsiones y un episodio de desmayo mientras se encontraba trabajando.

Ante el deterioro de su estado de salud, fue trasladado de urgencia al Hospital Ramos Mejía, donde los médicos detectaron un traumatismo de cráneo de extrema gravedad.

Agresor gastronómico congreso El agresor está bajo prisión preventiva. Mimistiero Público

Los profesionales decidieron intervenirlo quirúrgicamente en dos oportunidades debido a la complejidad del cuadro.

Según el informe médico incorporado a la causa, el hombre permanece internado en estado delicado, con riesgo de vida y posibilidades de sufrir secuelas neurológicas permanentes tanto a nivel cognitivo como motor.

La investigación permitió identificar al agresor

La denuncia fue presentada por el hermano de la víctima cuando se conoció la magnitud de las lesiones. A partir de ese momento, la investigación quedó en manos de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N.º 12, que ordenó distintas medidas para reconstruir lo ocurrido e identificar al responsable.

La tarea fue encomendada a la División Investigaciones Comunales 1 Sur de la Policía de la Ciudad, cuyos agentes analizaron registros de cámaras de seguridad tanto del comercio como de la zona.

Las imágenes obtenidas resultaron determinantes para avanzar en la causa. Además, los investigadores recopilaron testimonios de personas que frecuentan el barrio y que aseguraron conocer al sospechoso.

Según esos relatos, el hombre solía permanecer en las inmediaciones de Plaza Constitución, un dato que facilitó su localización.

Detención y prisión preventiva para el agresor

Con los elementos reunidos durante la investigación, la fiscalía solicitó una orden de detención urgente. El procedimiento se concretó el mismo día en que los investigadores lograron establecer la identidad del acusado, quien fue puesto a disposición de la Justicia.

Posteriormente, el fiscal Sebastián Fedullo solicitó la prisión preventiva al considerar que existían riesgos procesales y que la gravedad del hecho justificaba mantenerlo detenido.

La Justicia hizo lugar al pedido y dispuso que el imputado continúe privado de su libertad mientras avanza el expediente.

En la imputación formal, el Ministerio Público le atribuyó el delito de lesiones gravísimas, una figura contemplada para los casos en los que las consecuencias físicas pueden resultar permanentes o poner en peligro la vida de la víctima.

Para el tribunal, la gravedad de las heridas sufridas por el trabajador, las dos intervenciones quirúrgicas a las que fue sometido y el delicado estado de salud que aún presenta constituyen elementos suficientes para sostener la acusación.

Mientras la investigación continúa, el empleado permanece internado bajo observación médica especializada y los peritajes serán clave para determinar el alcance definitivo de las secuelas provocadas por la agresión.