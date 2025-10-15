Misiones: murió un candidato a diputado de la UCR tras sufrir un infarto durante un debate por streaming

El misionero Hernán Damiani, de 66 años, se desplomó mientras compartía el programa "Dólar Blue", emitido por La Casa del Streaming. El gobernador Hugo Passalacqua expresó su estupor por la noticia.

Hernán Damiani, el candidato a diputado nacional de la Unión Cívica Radical (UCR) por Misiones , falleció este miércoles a los 66 años producto de un infarto mientras participaba en un debate político transmitido por streaming. Su muerte generó gran conmoción en el ámbito político local y nacional.

El histórico militante y abogado radical se desvaneció en el programa "Dólar Blue", emitido por La Casa del Streaming , donde compartía panel con otros candidatos de cara a las elecciones del próximo 26 de octubre. Damiani fue trasladado de urgencia al hospital Madariaga de Posadas, donde se confirmó su deceso.

La noticia impactó profundamente en la política de Misiones, donde era una figura de extensa trayectoria. El gobernador, Hugo Passalacqua, expresó a través de la plataforma X su "gran estupor y profunda tristeza" por la "inesperada noticia", destacando su militancia y sinceridad.

"Mi reconocimiento a su trayectoria, militancia y sus fuertes convicciones. Un abrazo de acompañamiento a su familia. Guardaré por siempre en mi memoria nuestra sincera amistad y el respeto mutuo", añadió el mandatario.

El exgobernador Oscar Herrera Ahuad, actual Presidente de la Cámara de Representantes de Misiones, también se expresó sobre el fallecimiento de Damiani. "Mi respeto y acompañamiento a la familia de Hernán Damiani ante su fallecimiento. Un dirigente que dejó huella en la política misionera y referente histórico de la Unión Cívica Radical en Misiones. Acompaño con respeto a su familia, amigos y correligionarios. Q.E.P.D.", señaló.

Un dirigente que dejó huella en la política misionera y referente histórico de la Unión Cívica Radical en Misiones.

Acompaño con respeto a su familia, amigos y correligionarios.

Q.E.P.D. — Oscar Herrera Ahuad (@herrerayflia) October 16, 2025

Damiani fue un actor clave de la política misionera durante más de cuatro décadas. Inició su militancia en los años ochenta en la agrupación radical Franja Morada. Luego pasó al ámbito legislativo, que incluyó varios períodos como diputado provincial por la UCR, ocupando bancas desde 1991 hasta 1995 y nuevamente de 1997 a 2001, momento en que asumió como diputado nacional.

En su paso por la Legislatura provincial, el dirigente radical fue destacado por colegas por su rol fiscalizador debido al impulso que le dio a investigaciones institucionales de alto impacto que llegaron a involucrar al entonces gobernador Ramón Puerta. Además, fue una figura central en el debate y la creación del Consejo de la Magistratura en Misiones, y formó parte de relevantes jury de enjuiciamiento.