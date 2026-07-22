PlayStation Plus: los juegos que dejarán de estar a partir de agosto + Agregar ámbito en









La compañía renovará su catálogo y varios títulos abandonarán la plataforma el próximo mes, como Unicorn Overlord, Harold Halibut y Dead Island 2.

La salida afectará tanto a usuarios de PS4, como de PS5 de las suscripciones Extra y Premium.

Los usuarios de PlayStation Plus Extra y Premium tendrán tiempo limitado para disfrutar de varios videojuegos del catálogo, antes de su próxima rotación.

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A partir del 18 de agosto, nueve títulos dejarán de estar disponibles en el servicio. Entre ellos, se encuentran "Dead Island 2", el RPG táctico "Unicorn Overlord", la aventura "Harold Halibut" y "Earth Defense Force 6". La salida afectará tanto a usuarios de PS4, como de PS5 de las suscripciones Extra y Premium.

La lista completa de títulos que abandonan PS Plus Extra y Premium Recordá que una vez que sean retirados dejarán de estar disponibles, aunque los usuarios los hayan descargado previamente en su consola. Para continuar jugando será necesario adquirirlos de forma individual en PlayStation Store.

Los títulos abandonan PS Plus Extra y Premium el próximo 18 de agosto son:

Dead Island 2 (PS5 / PS4): un juego de acción y supervivencia con zombis desarrollado por Deep Silver, ambientado en una versión devastada de Los Ángeles conocida como "HELL-A". El juego se destacó por su sistema de combate cuerpo a cuerpo, con ataques físicos detallados y una gran variedad de formas de eliminar enemigos.

un juego de acción y supervivencia con zombis desarrollado por Deep Silver, ambientado en una versión devastada de Los Ángeles conocida como "HELL-A". El juego se destacó por su sistema de combate cuerpo a cuerpo, con ataques físicos detallados y una gran variedad de formas de eliminar enemigos. Earth Defense Force 6 (PS5 / PS4): enfrenta a los jugadores contra enormes cantidades de criaturas alienígenas que amenazan con destruir la Tierra. Los usuarios pueden utilizar soldados con diferentes estilos de combate, armas especiales y vehículos para enfrentarse a enemigos gigantes.

enfrenta a los jugadores contra enormes cantidades de criaturas alienígenas que amenazan con destruir la Tierra. Los usuarios pueden utilizar soldados con diferentes estilos de combate, armas especiales y vehículos para enfrentarse a enemigos gigantes. Unicorn Overlord (PS5 / PS4): es un RPG táctico desarrollado por Vanillaware y publicado por Atlus. El título combina estrategia por turnos y exploración de un mapa de fantasía. Los jugadores controlan un ejército mientras avanzan en una historia de conflictos políticos, alianzas y batallas por recuperar un reino perdido. Harold Halibut (PS5): la historia sigue a Harold, un trabajador que vive dentro de una nave espacial sumergida en un océano alienígena mientras intenta descubrir su propósito y ayudar a los habitantes de esa colonia.

la historia sigue a Harold, un trabajador que vive dentro de una sumergida en un océano alienígena mientras intenta descubrir su propósito y ayudar a los habitantes de esa colonia. Clash: Artifacts of Chaos (PS5 / PS4): es una aventura de acción y combate desarrollada por ACE Team, conocida por sus mundos llenos de criaturas extrañas. El jugador controla a Pseudo , un guerrero que debe proteger a una pequeña criatura mientras atraviesa un territorio peligroso lleno de enemigos y desafíos.

es una aventura de acción y combate desarrollada por ACE Team, conocida por sus mundos llenos de criaturas extrañas. El jugador controla a , un guerrero que debe proteger a una pequeña criatura mientras atraviesa un territorio peligroso lleno de enemigos y desafíos. Onee Chanbara Origin (PS4): es un juego de acción hack and slash que funciona como una reinvención de los primeros títulos de la saga. La trama sigue a Aya , una guerrera especializada en combatir zombis utilizando espadas y movimientos rápidos.

es un juego de acción que funciona como una reinvención de los primeros títulos de la saga. La trama sigue a , una guerrera especializada en combatir zombis utilizando espadas y movimientos rápidos. Space Crew: Legendary Edition (PS4): título de estrategia ambientado en el espacio. Los jugadores deben administrar una nave espacial y su tripulación a medida que se enfrentan diferentes amenazas durante sus viajes.

título de estrategia ambientado en el espacio. Los jugadores deben administrar una y su tripulación a medida que se enfrentan diferentes durante sus viajes. Bomber Crew (PS4): un juego de estrategia y simulación inspirado en las misiones aéreas de la Segunda Guerra Mundial . Los jugadores controlan una tripulación de bombardero y deben gestionar todos los aspectos del vuelo, desde reparar daños y administrar recursos hasta tomar decisiones durante los enfrentamientos.

un juego de inspirado en las misiones aéreas de la . Los jugadores controlan una tripulación de bombardero y deben gestionar todos los aspectos del vuelo, desde reparar daños y administrar recursos hasta tomar decisiones durante los enfrentamientos. Röki (PS5): una aventura narrativa con resolución de puzles basada en la mitología escandinava. La historia sigue a Tove, una joven que se adentra en un mundo fantástico lleno de criaturas y secretos para resolver un misterio relacionado con su familia.

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