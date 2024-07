Neuquén habilita la renuncia voluntaria al plus por presencialidad para destrabar conflicto docente

Se trata del plus que percibirán aquellos maestros y maestras que no superen las tres inasistencias justificadas por trimestre (y dentro de ellas, dos por mes). De acuerdo a lo aprobado por la Legislatura provincial, el beneficio es automático, por lo que los docentes no tienen que inscribirse para acceder a él.

Conflicto docente en Neuquén

El adicional es equivalente al 15% de la asignación del cargo y aquellos que superen la cantidad de inasistencias justificadas que establece la ley cobrarán sus haberes sin ninguna clase de descuentos, en virtud de que se trata de un adicional o plus que se agrega a los salarios (no de una quita).

Cabe destacar que la Legislatura neuquina es unicameral y está compuesta por 35 bancas. La ley fue votada a fines de junio por 25 votos a favor y 3 en contra, en una sesión en la que hubo siete ausentes. Se promulgó a través del Decreto Nº682/2024 y está "destinada al personal del escalafón docente que preste funciones efectivas impartiendo, dirigiendo, supervisando, orientando y colaborando en las tareas de enseñanza dentro del sistema educativo provincial".

ATEN docentes Neuquén.jpg Protesta de docentes de ATEN en Neuquén.

A la par, el gobierno de Rolando Figueroa aclaró que "la figura de adicional docente no debe equipararse a la de presentismo, ya que funciona como un componente extra, que se paga sobre el sueldo. Detalló, además, que para un maestro de grado, por cargo, el adicional será de bolsillo la suma de $139.500".

"En el caso de un director la suma de bolsillo será de $305.000. Este hecho genera que cada docente perciba en el año por el adicional un sueldo más, por lo que en términos comparativos serán 14 sueldos por año, incluido el aguinaldo", apuntaron las autoridades neuquinas.

Cruces entre la provincia y el gremio ATEN

Esta semana, luego de un paro doble el lunes y el martes, la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN) votó por ampliar el plan de lucha, con una huelga de 48 horas los días 31 de julio y 1 de agosto -que incluirá una marcha a la Casa de Gobierno- y otra de 72 horas los días martes 6, miércoles y jueves 8 de agosto. El gremio exigió, además, la renuncia de la ministra de Educación, Soledad Martínez.

Al respecto, la funcionaria respondió que no hay prevista ninguna convocatoria a ATEN para iniciar una mesa de diálogo. "En el transcurso de estas últimas horas hubo cosas que se resolvieron temporariamente. El Impuesto a las Ganancias, por ejemplo, que por una cautelar presentada por ATE no será aplicada a los trabajadores del Estado de la provincia", comentó al programa Línea Abierta de LU5.

Por otra parte, Martínez adelantó que el Ejecutivo neuquino no tiene intención de dejar sin efecto la ley de Adicional al Desarrollo Profesional Docente, sino que, en tal caso, esa es una atribución de la Legislatura. "Entendemos que, por la mayoría con la que se aprobó, no hay posibilidades de que se revea. El resto de las cosas son cosas de discusión cotidiana, que los vocales gremiales tienen que sentarse a discutir con el cuerpo colegiado. Ese es el ámbito en el que se resuelven el resto de las cosas. No tenemos otras cuestiones que discutir, no surgen del pliego", evaluó.

A la par, se preguntó: "¿Para qué convocar a una mesa de negociación? Vamos a evaluar los niveles de adhesión de la próxima semana y, por supuesto, haremos una lectura de qué pasos daremos desde el Ejecutivo para evitar más pérdida de día clases".

En diálogo con Ámbito, el secretario general de ATEN, Marcelo Guagliardo, rechazó la medida, a la que calificó como "una chicana más". "Nadie va a renunciar a su salario y eso es salario, no es un premio como dice el gobierno", disparó. En paralelo, acusó a los diputados de "autoimponerse demagógicamente, después de votar la Ley con el presentismo a los docentes, un presentismo cuando tengan inasistencias con dietas millonarias".

"Mientras, a los docentes con salarios por debajo de la línea de pobreza nos descontarían el 'premio' por licencias por maternidad, adopción, tratamientos oncológicos, mamografías, violencia de género y hasta cuando por el mal clima no podamos llegar a las escuelas rurales de la provincia", protestó el dirigente.

Escenarios abiertos en Córdoba y Río Negro

Por su parte, las autoridades de Córdoba se reunieron este viernes con la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) con el objetivo de destrabar la paritaria, luego de haber pasado a un cuarto intermedio el miércoles pasado. En la provincia mediterránea rige actualmente la conciliación obligatoria, que desactivó un paro de 48 horas convocado por el gremio para el lunes y martes pasado.

Desde la UEPC apuntaron a que aguardaban una oferta superadora por parte de la administración de Martín Llaryora, con el objetivo de sellar un nuevo acuerdo paritario. No obstante, las negociaciones no se definirían el mismo día de la reunión, sino que la propuesta sería sometida a debate por las regionales gremiales de toda la provincia la semana próxima.

Paritaria docente Río Negro.jpg Río Negro reactivó las negociaciones con los gremios docentes.

Similar escenario se vive en Río Negro, donde la gestión de Alberto Weretilneck recibió este viernes en Viedma a los representantes de la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (UnTER). Semanas atrás, el Congreso de UnTER había rechazado la última oferta del gobierno local por considerarla insuficiente. No obstante, evitó convocar a medidas de fuerza.

En el encuentro, no hubo acuerdo entre las partes, por lo que se pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo 13 de agosto, donde habrá una nueva convocatoria.