Incendios forestales: la startup argentina que detecta focos antes que la NASA y levantó u$s2.7 millones

Liderada por Franco Rodríguez Viau, de 22 años, la empresa argentina acelera su expansión global en el mercado climate-tech. Su plataforma promete detectar incendios en tiempo real con mayor velocidad y menor costo operativo.

Nacida a raíz de una experiencia personal, la empresa argentina Satellites On Fire llamó la atención del mercado por su capacidad de aportar información valiosa para la detección y prevención de incendios forestales en todo el mundo. También por describirse “más rápidos” que otros sistemas de detección, como el de la NASA. En los últimos días, la validación de los inversores llegó en formato de una ronda de financiamiento por u$s2,7 millones , liderada por Dalus Capital con participación de Draper Associates, Vitamin C y Draper Cygnus VC, entre otros fondos internacionales.

La empresa, fundada por tres jóvenes, Joaquín Chamo, Ulises López y su actual CEO, Franco Rodríguez Viau, pone sobre la mesa el rol que puede jugar la tecnología en torno a la prevención de desastres climáticos en un país que año a año es afectado por los incendios forestales. Según datos del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, se estima que durante 2025 las llamas afectaron aproximadamente 437.000 hectáreas en Argentina.

En pocas palabras, Satellites On Fire es una climate-tech que ofrece una plataforma que combina datos satelitales, cámaras y modelos predictivos con IA para la detección en tiempo real, combate y análisis posterior de incendios forestales .

El proyecto nació directamente de atestiguar esta problemática que se sostiene año a año en Argentina. Luego de ver como el fuego en las sierras de Córdoba afectó a amigos y familiares, Rodríguez Viau comenzó a buscar una solución posible. “Teníamos 16 y ahí yo tuve amigos de familiares que perdieron casas por incendios y quise hacer algo al respecto. Entonces, con dos compañeros del colegio secundario Ort, Ulises y Joaquín, en el marco del proyecto tecnológico del año empezamos a desarrollar una solución para eso, con imágenes satelitales, inteligencia artificial y mostrando estos incendios en una website”, relató el joven CEO en diálogo con Ámbito.

“Y no queríamos que quedara algo curricular después de esos cuatro meses, sino que pudiera llegar a impactar en la vida de personas . Así que decidimos seguirlo”, recordó sobre los inicios del proyecto.

Sin embargo, el camino no fue fácil y la primera herramienta tenía una demora de respuesta de tres a cinco días. “Hablamos con brigadistas para presentarles esto y lo que habíamos hecho no les servía para nada, lo cual fue un fuerte choque emocional. Pero también fue un gran aprendizaje que nos enfocó en escuchar la problemática y necesidades de las personas. Ahí empezamos a hablar con cientos de brigadistas, de bomberos, para entender mejor la problemática, porque veníamos de la ciudad nosotros”.

Tras superar los desafíos iniciales, la plataforma quedó operativa y la empresa cerró una primera ronda pre-semilla de u$s900.000, con el respaldo de las Naciones Unidas, el MIT, Cornell University y Alexis Ohanian, fundador de Reddit. En paralelo, comenzaron a prestar servicios a compañías forestales, agrícolas y energéticas, con un gran primer contrato con Forestal Argentina, con la que trabajan desde hace cuatro años.

App Satellites on Fire

Más allá del sector privado, la empresa también acercó su plataforma a diferentes gobiernos donde exploraron el potencial de esta tecnología para mejorar la respuesta a los incendios. Rodríguez Viau aseguró que en su trabajo con el Estado de México lograron reducir a cero la tasa de mortalidad de brigadistas registrada durante meses anteriores.

“En 2025 ayudamos a atacar más de 600 incidentes forestales”, resumió a este medio sobre el impacto que tuvo su plataforma durante el último año.

Una respuesta “35 minutos más rápida que la NASA”

Una particularidad de Satellites On Fire es que su web promociona que su respuesta es “más rápida” que la de la NASA. Puntualmente que el sistema FIRMS de información de incendios en tema real, sobre el que tiene una ventaja de 35 minutos en promedio.

¿A qué se debe esto? Según explicó joven empresario, responde en parte a la manera en que está concedida la plataforma. A diferencia de otros competidores del mercado, que se encargan de desarrollar el hardware – cámaras, torres de vigilancia e incluso satélites –, la climate-tech argentina se focalizó en el desarrollo de un software propio, y dejó de lado los altos costos de la fabricación: “Nosotros lo que hacemos es combinar todas las tecnologías disponibles: cámaras, drones, satélites, para poder dar una dirección más rápida e inteligente en esta complementación y además crecer con costos operativos mucho más bajos”

Alertas satellites on fire Satellites on Fire

“Hoy nos conectamos con la NASA, La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) y la Agencia Espacial Europea (ESA). Procesamos los datos en tiempo real con inteligencia artificial y damos estas alertas a los cliente”, precisó Rodríguez Viau. Así, para enviar las alarmas, el sistema procesa “más de diez satélites cada cinco minutos con modelos de propios de IA”.

La plataforma funciona de una manera simple: una vez que la compañía entra en contacto con una organización en el territorio, “realiza un reconocimiento del área y genera un archivo de esta”.

En paralelo, agenda a las organizaciones o personas encargadas de responder ante los posibles incendios. “Pedimos los números de de WhatsApp y de esa forma ya dejamos todo configurado. Donde registramos algo en el área, enviamos la alerta y, en ese momento, el brigadista recibe un mensaje y puede chequear por otros medios - ya sea si hay gente en la zona que pueda revisar o apuntar una cámara – para desencadenar la respuesta”.

Apagadas las llamas, la situación no finaliza ahí: “Una vez que termina y se contiene ese incendio, damos análisis, por ejemplo, de área quemada y de cuánto tardaron los brigadistas en ir a verificar la alerta, como para poder optimizar todos esos esos factores”, destacó Rodríguez Viau sobre la faceta de prevención.

La ronda de financiamiento y los planes a futuro

Tras el anuncio de la última ronda por u$s 2,7 millones, el emprendedor le adelantó a Ámbito: “Ahora la idea es mejorar los modelos de inteligencia artificial que tenemos, mejorar la forma en la que medimos, el impacto que generamos. No podemos manejar lo que no podemos medir”.

Con presencia en 21 países y 4 continentes, el CEO adelantó que “los planes también apuntan a una internacionalización más fuerte de Estados Unidos”, con algunos pilotos que ya están en marcha. También, buscan “lanzar un producto de seguros paramétricos con informe forestales” que desarrollan en conjunto con Aon.

Por último, la empresa proyecta avanzar hacia un esquema más automatizado en el combate contra incendios: "Hoy tenemos monitoreo con estos modelos de propagación, prevención con el análisis de riesgo de los últimos diez años y con el tiempo vamos a ir también hacia el ataque y respuesta de incendios, pudiendo tener drones que vayan a apagarlo de forma automática”.

Incendios forestales: la situación en Argentina

El trabajo con gobiernos es una de las áreas destacadas por Rodríguez Viau y, más allá de su labor en México, la empresa también tuvo sus acercamientos con actores locales, en medio de un escenario preocupante: según datos del Sistema Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) en 2025 se quemaron más de 437.000 hectáreas.

Uno de estas aproximaciones iniciales es con el gobierno de La Pampa, una de las provincias más afectadas por los focos de fuego: durante 2025, sufrió el arrasamiento de 170.000 hectáreas, 120.000 más que la segunda provincia más afectada, Chubut.

Según la propia web de la empresa, en su trabajo con la provincia esperan desarrollar funcionalidades como; georreferenciar personal de guardia; vincular rayos con focos detectados para inferir causas y automatizar reportes para presentaciones políticas y presupuestarias. “Hemos trabajado con otras provincias, con pruebas nacionales, hemos hecho pruebas piloto. A nivel gubernamental hicimos bastante”, remarcó.

La tecnología se integra así a las estrategias de prevención en un contexto que no muestra señales de mejora en el país. En lo que va de 2026, ya se quemaron más de 217.000 hectáreas según datos del SNMF, lo que derivó en la declaración de la emergencia ígnea en Chubut, Neuquén y Río Negro por el plazo de un año, además de su clasificación como “zona de desastre”.