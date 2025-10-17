Osvaldo Jaldo encabezó un multitudinario acto por el Día de la Lealtad Peronista en Tucumán







El encuentro celebró 80 años del peronismo, con banderas, cánticos y discursos que destacaron la unidad del movimiento y los logros de la gestión provincial del gobernador.

Más de 45 mil personas participaron del acto por el Día de la Lealtad Peronista organizado por el Frente Tucumán Primero.

El presidente del Frente Tucumán Primero y candidato a diputado nacional, Osvaldo Jaldo, encabezó este viernes un acto multitudinario por el Día de la Lealtad Peronista en el Club San Antonio de Ranchillos, con más de 45 mil personas presentes. El encuentro, bajo el lema “80 años de historia, unidad y compromiso con el pueblo”, reunió a dirigentes políticos, sociales y gremiales de toda la provincia, así como a militantes y simpatizantes del peronismo tucumano.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Acompañaron a Jaldo su esposa, Ana María Grillo, el vicegobernador Miguel Acevedo, y candidatos a diputados nacionales como Gladys Medina, Javier Noguera, Elia Fernández y Carolina Vargas Aignasse, junto a una amplia representación del oficialismo provincial, entre ellos Rossana Chahla, Sergio Mansilla, Regino Amado, Aldo Salomón y Claudia Jaldo. También estuvieron los 93 delegados comunales e intendentes de los municipios gobernados por el peronismo.

El discurso de Osvaldo Jaldo en el acto en Tucumán En su discurso, Jaldo recordó la histórica jornada del 17 de octubre de 1945 y resaltó la vigencia de los valores fundacionales del movimiento. “Hace 80 años, el pueblo argentino salió a defender a su líder. Hoy, el pueblo tucumano defiende a sus familias y a su provincia”, afirmó, mientras la multitud lo ovacionaba con banderas y cánticos.

El dirigente agradeció a quienes no pudieron ingresar al predio y convocó a la militancia a mantener el compromiso en las urnas: “El 26 de octubre, Tucumán llenará las urnas de votos del Frente Tucumán Primero. Hoy demostramos que el peronismo sigue más vivo que nunca”. Además, destacó los logros de su gestión provincial y trazó diferencias con el Gobierno Nacional: “Mientras otros no logran gobernar, nosotros en Tucumán pusimos la casa en orden: más salud, educación, obras y seguridad”. Cerró su alocución con un fervoroso “¡Viva Perón, viva Evita y viva Tucumán!”.

Durante la jornada, la militancia tuvo un papel central. Acevedo subrayó que la lealtad es el eje que mantiene la unidad del movimiento: “No hay otro partido que tenga un 17 de octubre. La lealtad peronista es compromiso, solidaridad y amor por Tucumán”. Por su parte, Darío Monteros destacó la magnitud del acto y el entusiasmo de los presentes: “En mis años de militancia nunca vi una movilización tan grande. El peronismo sigue siendo el movimiento más fuerte de Tucumán”.

Los candidatos a diputados nacionales Javier Noguera y Carolina Vargas Aignasse remarcaron la importancia simbólica de la fecha y los valores que guían al peronismo, mientras que la intendenta Rossana Chahla valoró la participación popular y resaltó la necesidad de un Estado presente en salud, educación y atención a los más vulnerables. Finalmente, Gladys Medina agradeció al pueblo tucumano por el acompañamiento y reafirmó que el Frente Tucumán Primero buscará un triunfo contundente en las elecciones del 26 de octubre. El acto en Ranchillos fue, según coincidieron varios dirigentes, uno de los más importantes de los últimos años y reflejó el trabajo territorial del peronismo bajo la conducción de Osvaldo Jaldo.