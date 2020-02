Sin pauta nacional, se traba puja salarial en provincias

Se trata de una medida que se da en espejo con la adoptada por Alberto Fernández sobre los estatales nacionales, aunque en este caso sin tope salarial para percibirlo. "No es un bono, y no representa el cierre de la paritaria 2020, que continuará con reuniones en mesas técnicas”, remarcaron desde despachos provinciales a Ambito Financiero, abriendo el juego en los hechos a una futura nueva oferta, aunque no esta semana.