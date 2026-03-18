Paritarias docentes: el malestar estalla en provincias aliadas a Javier Milei

Las negociaciones salariales en distritos gobernados por oficialistas o aliados del Presidente enfrentan rechazos masivos, paros y acusaciones de "ajuste". Dos días de paro en Córdoba y regresa la Carpa Blanca a Santa Fe. Un panorama de conflictos que crece en el interior del país.

El conflicto docente se extiende con una característica común: en provincias en donde mandan gobernadores que respaldan o aplican políticas alineadas con el gobierno de Javier Mile i, los gremios rechazan ofertas salariales y activan planes de lucha. Desde Córdoba hasta Santa Cruz, pasando por Río Negro, San Juan, Jujuy y ahora Catamarca, la tensión en las paritarias marcó el inicio del ciclo lectivo.

En La Docta, el gobernador Martín Llaryora -un peronistas cordobesista que mantienen buena sintonía con Casa Rosada- enfrenta una crisis abierta con la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) . La asamblea provincial de delegados rechazó por amplia mayoría la segunda oferta salarial presentada por el gobierno, que incluía un incremento del 5% sobre el valor índice de diciembre y mejoras en códigos salariales.

El gremio que conduce Roberto Cristalli respondió con un paro de 48 horas para este miércoles y jueves, en una clara demostración de endurecimiento sindical y complica la posibilidad de una tercera propuesta antes de los días de huelga. Según fuentes del Panal, como se conoce a la Casa de Gobierno, "irán al paro y acumularán tres días de descuentos, sumando el que ya hicieron. Es el 15% del salario de los que adhieran a los tres paros".

El principal escollo para un incremento es la recaudación provincial como variable para definir aumentos, además de la inflación, se señaló desde fuentes oficiales. El secretario general de la Gobernación, David Consalvi, justificó la postura: "La recaudación caerá por noveno mes consecutivo y la inflación se mantiene cerca del 3%. Es un escenario económico muy complejo para comprometernos a pagar algo que no sabemos si podremos cumplir". Se espera que la medida de fuerza de UEPC tenga un alto acatamiento.

El conflicto docente en Santa Fe sumará un nuevo capítulo y empieza a escalar en intensidad, ya que luego de dos años de tensión con la gestión del radical Maximiliano Pullaro, aliado de Javier Milei en el Congreso en diversos proyectos, los gremios del sector decidieron profundizar su plan de lucha con una medida simbólica: el regreso de la Carpa Blanca, un emblema histórico de la protesta docente que no se utilizaba desde hace 27 años.

La iniciativa, impulsada por el poderoso AMSAFE, comenzará este viernes 20 en el norte provincial -con epicentro en las ciudades de Reconquista y Villa Ocampo- y recorrerá los 19 departamentos provinciales durante los próximos meses. El objetivo es claro: visibilizar un conflicto que, según sostienen, el Gobierno decidió no escuchar.

carpasantafe En Santa Fe, el conflicto salarial con la docencia escaló y vuelve la Carpa Blanca.

Desde el gremio docente aseguran que el malestar no es reciente, sino el resultado de una acumulación de decisiones políticas que, según denuncian, impactaron de lleno en el poder adquisitivo y en las condiciones laborales del sector. El secretario general de AMSAFE, Rodrigo Alonso, señaló: "Las y los docentes no están enojados, están maltratados y extorsionados por un gobierno que otorga aumentos por debajo de la inflación". Según estimaciones del sindicato, los salarios docentes perdieron alrededor de un 33% de su poder adquisitivo desde el inicio de la actual gestión provincial.

Catamarca: "El sueldo ofrecido no llega a fin de mes"

En la provincia gobernada por el peronista Raúl Jalil -quien ha mostrado alineamiento con la Nación-, los gremios docentes rechazaron la propuesta oficial de elevar el salario mínimo de $700.000 a $850.000. La secretaria general de ATECA, Viviana Quiroga, fue categórica: "Los docentes nos dicen que no llegan a fin de mes".

El gobierno provincial propuso un aumento del 5,37% aplicado al índice docente con actualización bimestral según el Índice del Precios al Consumidor del INDEC, además de mejoras en la función jerárquica. Sin embargo, el gremio considera insuficiente la oferta y reclama que el salario básico se eleve a $1.300.000, algo que el Poder Ejecutivo descartó por "financieramente inviable". Los docentes catamarqueños ya realizaron movilizaciones contra la propuesta salarial y mantienen el conflicto abierto, exigiendo mejoras urgentes que compensen la pérdida de poder adquisitivo. En las dos últimas semanas hubo importantes movilizaciones en la capital provincial y pese a que rige la conciliación obligatoria, los gremios aseguran que se trata de marchas autoconvocadas.

Jujuy: "El aumento es insuficiente"

En la provincia del radical Carlos Sadir, que también comulga con políticas de la Nación, la paritaria docente también está en conflicto y se mantiene la tensión, luego de las importantes marchas frente a la Casa de Gobierno. La titular del combativo Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (CEDEMS), Mercedes Sosa, cuestionó la propuesta oficial del gobierno provincial y aseguró que "el aumento es insuficiente y no responde a la realidad".

Según trascendidos, el gobierno jujeño ofreció un 10% de aumento más un bono por el Día del Trabajador, pero el gremio ya advirtió que evalúa convocar a un paro docente si no hay mejoras sustanciales en la propuesta. La dirigente sindical adelantó que el conflicto podría escalar en los próximos días si no se presenta una oferta superadora..

Río Negro: sin avances tras nueve horas de negociación

En la provincia patagónica gobernada por Alberto Weretilneck, aliado clave del oficialismo nacional en la Patagonia, la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (UNTER) mantiene el conflicto abierto. Una reunión paritaria que se extendió por más de nueve horas no logró avances: el Ministerio de Educación no modificó su propuesta inicial.

La oferta oficial consiste en un 5,29% de incremento para marzo y una recomposición de $250.000 en dos cuotas, además de subas bimestrales para el cuatrimestre enero-abril equivalentes a los índices inflacionarios de Viedma y Nación. La titular de UNTER, Laura Ortiz, calificó la propuesta de "no superadora" y confirmó que "el conflicto sigue abierto". El gremio mantiene vivos dos paros de 24 horas convocados, uno de ellos programado para este jueves 19, y un congreso provincial previsto para este miércoles para definir el plan de lucha.

Santa Cruz: el Frente Sindical rechaza la "emergencia económica"

En la provincia sureña, el Frente Sindical -que nuclea al poderoso gremio ADOSAC (docentes), ATE, judiciales, municipales y otros gremios- rechazó de manare categórica el proyecto de ley de emergencia económica presentado por el gobierno provincial que conduce el dirigente de extracción gremial Claudio Vidal, cercano a Balcarce 50. Pese a que fue retirado de la Legislatura, aseguran que está vigente la iniciativa. Los dirigentes acusan al Poder Ejecutivo de intentar "congelar salarios y avanzar con políticas de ajuste".

"La prioridad es una: paritarias ya. Porque en lo que va del año, con pauta salarial cero, tenemos salarios congelados y hablamos de ingresos que vienen deteriorados hace años, que en muchos casos ni siquiera superan la línea de pobreza", señalaron en un comunicado conjunto. Advirtieron que "desde el gobierno nacional se impulsa un modelo de ajuste con despidos, salarios deprimidos y pérdida de derechos" y le pidieron al gobierno provincial que "no replique ese camino".

César Alegre, secretario general de ADOSAC, fue tajante: "Nosotros no vamos a aprobar ninguna reforma que vaya en contra de los laburantes". Silvia Leiva, de ATSA Santa Cruz, agregó: "No vamos a aceptar de ninguna manera ninguna ley de emergencia económica, porque sabemos que traerá más perjuicios para los trabajadores".

San Juan: la oferta en evaluación

En la provincia cuyana que gestiona Marcelo Orrego, exJuntos por el Cambio y que comulga con la Casa Rosada, los gremios docentes (UDA, UDAP y AMET) recibieron una nueva propuesta del gobierno provincial que incluye un incremento del 5% aplicado al valor índice de diciembre, seis puntos adicionales en códigos A61 y E60, y una suma mensual de $100.000 no remunerativa para determinados cargos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/lamechaAR/status/2031883026922123685?s=20&partner=&hide_thread=false Multitudinaria marcha docente en San Juan.



Los gremios levantaron el paro tras la exigencia de presentismo por la reforma laboral y convocaron a marchar esta noche.



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Daniel Quiroga, secretario general de AMET, confirmó que la propuesta será analizada por las bases antes de la próxima reunión paritaria prevista para este miércoles 18 de marzo. Sin embargo, advirtió sobre la suma no remunerativa: "Es una suma en negro, no remunerativa ni bonificable, lo que significa que no impacta en la jubilación ni en la obra social. Hemos luchado durante muchos años para eliminar este tipo de sumas". Fuentes sindicales señalaron UDA rechazó el ofrecimiento y no descartan volver a las calles si el Poder Ejecutivo no mejora la propuesta.

Un patrón en el mapa

El escenario muestra una tensión creciente entre gobiernos provinciales que intentan aplicar políticas de contención del gasto -en línea con el ajuste nacional- y gremios docentes que exigen recuperación salarial. La fórmula de vincular aumentos a la recaudación local, la segmentación de incrementos en cuotas y la inclusión de sumas no remunerativas son los puntos de fricción recurrentes. Mientras los gobernadores argumentan restricciones fiscales y caída de recursos, los sindicatos denuncian que se replica el "modelo de ajuste" de Javier Milei en el ámbito provincial. Con el ciclo lectivo recién iniciado, el conflicto docente amenaza con extenderse y profundizarse en los distritos aliados al oficialismo nacional.