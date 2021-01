Alcalde de Gesell: "Las fotos de Pinamar le hacen daño a la región"

Gustavo Barrera: Al aumento de casos de covid-19 en la Costa Atlántica. Pero no en todos lados. En Villa Gesell por ejemplo tenemos 60 casos activos.

P.: ¿Cree que la situación en Pinamar o Mar del Plata perjudica al resto de los distritos costeros?

G.B.: Sí, porque hay jefes comunales que adoptaron medidas y políticas públicas que se diferencian de lo que se hace en la región. Por ejemplo, nosotros tenemos la prohibición de circular en la playa de 22 a 6 y ya teníamos una veda nocturna hasta las 4.30 AM previo a las medidas nacionales. Además, aplicamos fuertes multas a aquellos que no cumplen con las medidas como es debido y, por la positiva, tenemos más de 100 personas entre municipales y provinciales que van recorriendo la playa y la peatonal para cuidarnos a todos. El tema es que después pagamos justos por pecadores cuando la prensa habla de “aumento de casos en la Costa Atlántica”, sin diferenciar a los destinos.

P.: ¿Hoy no se está trabajando en forma conjunta?

G.B.: Con la Provincia y otros intendentes, sí. Y es lo primordial porque los resultados también se terminan expresando en esa sintonía porque la gente lo ve como una región. Pero no todos siguen la misma línea.

P.: ¿Se refiere al intendente de Pinamar, Martín Yeza?

G.B.: Sí.

P: ¿Considera que el accionar político de Pinamar afecta a Villa Gesell?

G.B.: Sí. Las fotos de Pinamar le hacen daño a toda la región.

P.: Hace unos días el ministro de Salud, Daniel Gollán, habló de que hay intendentes en campaña. ¿Comparte esa apreciación?

G.B.: Es que hay jefes comunales que para caer simpáticos no se hacen cargo de la situación con la responsabilidad necesaria y hacen declaraciones que no son acertadas. Eso de acato pero no comparto no se entiende. Si no comparte, que haga lo que quiera. Nadie lo obliga a hacer otra cosa. En la reunión de Santa Clara dieron la opción de habilitar en Mar del Plata los encuentros para 200 personas y desde el municipio dijeron que no. El problema es que el mensaje es uno de la mesa para adentro y después es otro para los medios.

P.: ¿Estar alineado políticamente a la Provincia en este momento de restricciones suma o resta en la relación directa con el vecino?

G.B.: Es que lo que vale es la responsabilidad en la gestión. Nos estamos jugando una parada muy grande. ¿Y si los casos se descontrolan y tenemos que cerrar los distritos? Ahí estamos hablando de otra situación. Fuimos nosotros los que hicimos gestiones ante el Gobierno para extender hasta la 1 el cierre nocturno. Y tuvo buena recepción. Hay que entender que estamos en pandemia. En otros destinos del mundo, no hubo verano. La importancia está en sostener la temporada. Es lo fundamental.

P.: ¿De seguir esta situación considera que el Gobierno nacional debería volver a implementar el ATP?

G.B.: Hay que evaluarlo. Seguramente el Gobierno ya debe estar trabajando como lo hizo el año pasado en cuestiones puntuales. Ojalá que se pueda revertir la situación y que haya más turismo, que hoy existe pero no en la medida que uno desea. Y esta situación hay que evaluarla como una temporada en pandemia, porque si no nos estamos equivocando de diagnóstico. Es una situación atípica. Aquellos destinos que no priorizaron la vida y la salud, después terminan cerrando.

P.: Para terminar, lo llevo de nuevo a un tema anterior: la foto a la que hace referencia de Pinamar, ¿no se da en Gesell?

G.B.: No te voy a decir que acá no hubo alguna situación anormal, pero hemos intervenido. No ha pasado a mayores. Hay una fuerte presencia del Estado y esa es la diferencia. Hay algunos jefes comunales que están en la Dolce Vita. Pero acá estamos monitoreando todo para que no haya desbordes y los turistas puedan disfrutar.