La iniciativa de Rolando Figueroa obtuvo 26 votos a favor y establece zonas protegidas para preservar los suelos bajo riego frente al avance urbano y otras actividades.

Neuquén se convirtió en la primera provincia argentina en contar con una ley específica para proteger las tierras destinadas a la producción agropecuaria . La Legislatura aprobó este miércoles la iniciativa impulsada por el gobernador Rolando Figueroa , con 26 votos afirmativos y dos negativos, para resguardar los suelos bajo riego frente a la expansión urbana y el avance de actividades ajenas al sector productivo.

El proyecto había sido presentado por Figueroa durante la apertura del período de sesiones ordinarias y su tratamiento contó con la presencia del secretario de Producción e Industria, Diego García Rambeau . La propuesta recibió el respaldo de un amplio arco político, con el acompañamiento de bloques del oficialismo y de la oposición.

La nueva normativa establece un esquema de ordenamiento territorial para preservar las áreas agrícolas , evitar la fragmentación de los terrenos productivos y garantizar la continuidad de la infraestructura de riego y drenaje. El objetivo es que el crecimiento económico y demográfico de la provincia no avance sobre los espacios destinados a la producción de alimentos.

La norma crea dos categorías de zonificación. La primera corresponde a las Áreas Productivas Bajo Riego Protegidas , que deberán mantener su función agropecuaria, la continuidad del suelo agrícola y la capacidad operativa de los sistemas de riego y drenaje.

La segunda categoría comprende las Áreas de Reserva para Expansión Productiva . En esos terrenos, los propietarios podrán conservar los usos legítimos existentes, siempre dentro de las condiciones establecidas por la ley.

La iniciativa impulsada por el gobernador Rolando Figueroa.

De esta manera, la provincia busca establecer reglas para el uso del suelo y evitar que la expansión de otras actividades reduzca la superficie disponible para la producción agropecuaria. La protección también apunta a preservar la infraestructura que permite sostener los cultivos y las explotaciones rurales.

Neuquén es el corazón de Vaca Muerta y una de las provincias con mayor crecimiento económico y demográfico del país. Ese dinamismo genera presión sobre las tierras rurales, tanto por la expansión urbana como por la instalación de actividades ajenas a la producción primaria.

Frente a ese escenario, la ley busca ordenar el crecimiento y garantizar que los suelos destinados a producir alimentos no se pierdan. La iniciativa plantea que el desarrollo energético y la producción agropecuaria pueden convivir si existe una planificación territorial que establezca límites y condiciones para las distintas actividades.

El objetivo es sostener dos sectores estratégicos para la economía provincial: por un lado, la actividad energética vinculada con Vaca Muerta y, por otro, la producción de alimentos, que necesita conservar sus tierras y sistemas de riego.

Previsibilidad para productores e inversores

Otro de los ejes de la iniciativa es brindar seguridad jurídica a los productores y previsibilidad para las inversiones. La actividad agropecuaria requiere horizontes de planificación extensos: una plantación frutal, por ejemplo, recién comienza a dar cosechas al quinto o sexto año.

Sin reglas claras sobre el uso del suelo, ese plazo de inversión puede quedar expuesto a los cambios en la zonificación y al avance de actividades urbanas o industriales. La ley busca reducir esa incertidumbre y generar condiciones para el desarrollo de nuevos emprendimientos, incluidos proyectos de invernaderos e hidroponía que buscan instalarse en la provincia.

La sanción fue celebrada por representantes del sector agropecuario. Federico Rozza, presidente de Productores Agremiados de Centenario y Vista Alegre, destacó que la protección de las tierras productivas era un pedido de larga data.

“Siempre solicitamos que se nos dé seguridad jurídica a los productores”, afirmó. El dirigente también señaló que la medida beneficia al Estado y consideró que la convivencia entre la producción agropecuaria y la actividad de Vaca Muerta es posible cuando existe planificación.

Un modelo que podría replicarse en Río Negro

La iniciativa neuquina también despertó interés en otras provincias de la región. La Federación de Productores de Río Negro y Neuquén trabaja en un proyecto similar para Río Negro, aunque adaptado a las características y necesidades de ese territorio.

La sanción posiciona a Neuquén como la primera provincia del país en establecer por ley una protección específica de sus tierras productivas y abre la posibilidad de que otras jurisdicciones avancen con herramientas de ordenamiento territorial para resguardar sus áreas agrícolas.