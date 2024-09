Presupuesto 2025: La Rioja evalúa renovar planteo ante la Justicia por los fondos coparticipables

Es porque el proyecto de ley no contempla el punto extra de Coparticipación Federal asignado a la provincia para compensar una asimetría histórica. La pulseada ya fue llevada ante la Corte Suprema a principios de año por la gestión de Ricardo Quintela.

Desde la administración del peronista Ricardo Quintela confirmaron a Ámbito que exploran avanzar en la vía judicial, tal como ya lo hicieron a principios del 2024. "Seguramente se harán nuevas presentaciones. Todavía no hay una definición, pero es una posibilidad", comentaron desde la jurisdicción norteña ante la consulta de este medio.

Ese plus estaba contemplado dentro del Presupuesto 2023, aprobado en 2022 y prorrogado a partir de la llegada de Javier Milei a Balcarce 50. Este año, sin embargo, la gestión riojana no percibió el monto definido, por lo que ya judicializó la puja con la Casa Rosada: a principios de febrero, la gestión de Quintela demandó ante la Corte Suprema al Estado por más de $50.000 millones.

En la presentación realizada ante el máximo Tribunal, la administración provincial reclamaba que el Estado Nacional-Jefatura de Gabinete de Ministros "transfiera la suma $ 9.300.000.000 debidamente actualizada por el Índice de precios al consumidor (IPC) del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INDEC) prevista por el artículo 83 de la ley 27.701 correspondiente al presupuesto del Ejercicio 2023".

Asimismo, exigía $47.000.000.000 debidamente actualizados por el Índice de precios al consumidor (IPC) del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INDEC) mediante el sistema de "goteo diario de fondos coparticipables’’ o bien subsidiariamente, en doce (12) cuotas mensuales y equivalentes correspondiente al presupuesto del Ejercicio 2024.

Tribunales Corte Suprema Justicia.jpg La Rioja ya acudió a la Corte Suprema de Justicia en febrero pasado. Ignacio Petunchi

"Las provincias para poder ejercer plenamente su autonomía necesitan contar con recursos. No existe autonomía política sin recursos que la sustenten”, rezaba, además, aquella demanda, y señalaba que “no es posible desarrollar políticas públicas inclusivas sin los recursos correspondientes”.

Un escenario similar podría configurarse ahora, al calor del Presupuesto 2025, que no contempla el monto extra de Coparticipación Federal destinado al distrito y que se suma al plan motosierra que la administración libertaria lleva sobre las arcas provinciales. De hecho, en la presentación del proyecto, el presidente Milei les reclamó a los gobernadores un ajuste de u$s60 mil millones, cifra que luego fue relativizada por el ministro de Economía, Luis Caputo, al calor de las quejas que llegaron desde todo el país.

Si bien la vía judicial es una de las posibilidades, lo cierto es que tiene que ver más con causar un golpe de efecto que con resultados concretos. En las filas de Unión por la Patria (UP) no abunda el optimismo sobre el accionar de los tribunales en sus demandas. "El tema ya fue judicializado este año y no obtuvimos respuesta", protestó una legisladora riojana contactada por este medio.

Al respecto, el diputado nacional por La Rioja Ricardo Herrera admitió ser "bastante escéptico". "No veo una luz al final del túnel, salvo que se logre una negociación bilateral significativa”, comentó el dirigente de UP, al tiempo que denunció que "el Presidente decidió perjudicar a los 450.000 o 460.000 habitantes de La Rioja al no reconocer el punto de coparticipación en el presupuesto".

Ricardo Quintela.jpeg El riojano Ricardo Quintela, durante una cumbre de gobernadores de Unión por la Patria en la Casa de La Pampa.

"Esto no es solo una cuestión política, sino una afectación directa a los recursos que son vitales para nuestra provincia”, sostuvo Herrera en diálogo con La Red.

En ese sentido, el legislador peronista apuntó que el 90% de los recursos que percibe la provincia son utilizados para el pago de sueldos y otras obligaciones corrientes: "Desde 1987, cuando se le quitó un punto de coparticipación a la provincia, todos los legisladores han coincidido en la necesidad de restituirlo. Este no es un reclamo nuevo; es un clamor histórico que une a legisladores de diferentes partidos políticos”.

Casualmente, hace un año, el 17 de septiembre de 2023, el por entonces ministro de Economía y candidato presidencial, Sergio Massa, anunciaba en una visita a La Rioja que duplicaría el monto del extra coparticipable para la provincia con miras al 2024. La iniciativa del tigrense finalmente quedó trunca como consecuencia de la victoria de Javier Milei en el balotaje.

Cumbre para contener a las provincias

Este lunes, apenas un día después de la presentación del Presupuesto 2025, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y al ministro "Toto" Caputo encabezaron una reunión con gobernadores buscando contener las quejas que llegaron desde numerosas provincias ante el pedido de Milei de un mayor ajuste para el año próximo.

En el cónclave, el titular del Palacio de Hacienda minimizó los dichos del Presidente y dijo que fueron en "sentido figurado", para dar a entender que el recorte debe ser de magnitud.

Francos gobernadores Zoom.jpg Guillermo Francos y Luis Caputo intentaron ponerle paños fríos a los reclamos de los gobernadores de todo el país.

Del encuentro participaron presencialmente los jefes provinciales Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Hugo Passalacqua (Misiones), quien asistió a la Casa Rosada con su ministro de Economía, Adolfo Safrán.

Por su parte, dijeron presente vía Zoom: Raúl Jalil (Catamarca), Leandro Zdero (Chaco), Ignacio Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy), Alfredo Cornejo (Mendoza), Alberto Weretilneck (Río Negro), Gustavo Sáenz (Salta), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Poggi (San Luis), Claudio Vidal (Santa Cruz), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Sergio Ziliotto (La Pampa).