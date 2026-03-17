Tucumán: Osvaldo Jaldo reunió a industriales y cañeros para planificar la zafra 2026

El gobernador encabezó un encuentro clave con actores del sector sucroalcoholero para coordinar la campaña, analizar el impacto climático y definir estrategias productivas y comerciales.

Osvaldo Jaldo se reunió con industriales y cañeros de cara a la zafra 2026.

El gobernador Osvaldo Jaldo encabezó en Tucumán una reunión regional con industriales, productores y autoridades del NOA para planificar la zafra 2026 y coordinar acciones frente a los desafíos del sector. El mandatario presidió la Reunión Plenaria Regional de la Actividad Sucroalcoholera , que reunió también a representantes de Salta y Jujuy, junto a industriales, cañeros, gremios y autoridades vinculadas al sector.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

“Hoy los tucumanos hemos sido protagonistas en una de las actividades económicas más importantes que tiene Tucumán y la región del norte, como es la actividad sucroalcoholera”, afirmó Jaldo.

En ese sentido, destacó que participaron los 19 ingenios y las 10 destilerías de bioetanol del NOA , además de actores clave de toda la cadena productiva.

El gobernador remarcó que, pese a los desafíos climáticos y económicos, se asumieron compromisos concretos como exportar el azúcar necesario, producir el total de bioetanol y evitar la sobreoferta en el mercado interno , con el objetivo de sostener precios y fortalecer la economía regional.

Además, subrayó que el contexto internacional, con el aumento del precio del petróleo, abre oportunidades para incrementar el uso de bioetanol , aunque advirtió sobre el impacto en los costos de producción.

“Tucumán va a marcar un antes y un después en nuestra actividad, trabajando juntos para proteger nuestra agroindustria regional”, sostuvo.

Del encuentro participaron funcionarios como el ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, quien calificó la reunión como “histórica” y destacó la importancia de coordinar políticas entre las provincias productoras.

“Esta es nuestra tercera zafra, poniendo a disposición del Estado los recursos para apoyar al sector privado, que es el motor de producción y trabajo”, señaló.

Durante la jornada se analizaron los efectos de las recientes lluvias sobre los cultivos y la infraestructura, así como los principales desafíos de cara a la próxima campaña, con el clima como factor determinante.

También se abordó la necesidad de regular el mercado interno del azúcar para evitar caídas de precios, al tiempo que se busca potenciar exportaciones y la producción de biocombustibles.

Las repercusiones de los empresario luego de la reunión

Representantes del sector industrial, como Jorge Rocchia Ferro, destacaron el encuentro y el compromiso oficial con la actividad y la defensa de la Ley de Biocombustibles. “Espectacular”, calificó la reunión, al tiempo que remarcó la importancia de trabajar de manera conjunta para reducir excedentes y sostener precios.

Desde el sector cañero, Máximo Bulacio advirtió que el aumento de la producción podría generar mayores stocks y afectar los valores del mercado, por lo que insistió en fortalecer las exportaciones y el desarrollo del bioetanol.

En la misma línea, Roberto Sánchez Loria, presidente de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres, valoró la instancia como clave para ordenar el mercado y mejorar las condiciones del sector, además de resaltar el rol de la innovación tecnológica.

Por su parte, autoridades del Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol de Tucumán coincidieron en que, aunque aún es prematuro proyectar resultados, se espera una zafra con buen volumen de caña y foco en exportaciones y cumplimiento de cupos de bioetanol.

En ese marco, el consenso general apuntó a fortalecer la coordinación regional y sostener la actividad sucroalcoholera frente a un contexto climático y económico desafiante, con expectativas de una campaña 2026 al menos similar o superior a la anterior.

Qué es la Zafra

La zafra es el período de cosecha y procesamiento de un cultivo agrícola, especialmente en actividades como la caña de azúcar, el café o el algodón.

En el caso del norte argentino (como Tucumán), la zafra se refiere principalmente a la cosecha de la caña de azúcar y su industrialización en ingenios, donde se produce azúcar, alcohol y bioetanol.

Es un momento clave porque define gran parte de la economía regional, genera mucho empleo temporal e impacta en precios, exportaciones y producción energética (por el bioetanol). Suele realizarse una vez al año y dura varios meses, dependiendo del clima y las condiciones del cultivo.