Premios Oscar 2026: cuál fue el presupuesto de cada producción nominada a Mejor Película

Desde inversiones millonarias de Warner Bros hasta subvenciones para una película noruega, los valores de las candidatas a quedarse con la estatuilla.

El próximo 15 de marzo se celebrará la 98° edición de los Premios Oscar , y ayer se conoció la lista de producciones nominadas a la categoría de Mejor Película .

Las que más chances tienen de quedarse con la estatuilla son Sinners —rompió el récord de mayor cantidad de nominaciones (16) , superando así a Titanic y La La Land—, One Battle After Another , la sátira dirigida por Paul Thomas Anderson , y Marty Supreme , el frenético filme de Josh Safdie que cuenta con el protagonismo de Timothée Chalamet .

Dentro de las candidatas se puede observar una tendencia mixta en cuanto a presupuestos , con algunas producciones que superan los u$s100 millones (y que responden a grandes productoras), mientras que otras fueron más bien modestas, que responden a cine de autor.

Un dato interesante es que algunos de los directores responsables de estas películas realizaron sus producciones más caras hasta el momento , lo que vuelve a abrir la discusión sobre si a mayor presupuesto los artistas del séptimo arte logran crear mejores obras.

Warner Bros fue la productora responsable de las películas más caras dentro de la lista que compartió la Academia. A continuación, el valor de cada producción en orden:

F1

La de mayor presupuesto, con un valor estimado entre u$s200 y u$s300 millones. En este largometraje, protagonizado por Brad Pitt, también participó Apple TV como colaboradora. Asimismo, logró recaudar el doble de lo que gastó (u$s631 millones), un éxito de taquilla. Sin embargo, está lejos de ser una de las favoritas a quedarse con el premio.

F1-Brad-Pitt.jpg

One Battle After Another

Paul Thomas Anderson registró su producción más cara hasta el momento: entre u$s130 y u$s175 millones invertidos en una película que, además de triunfar en la taquilla, fue una de las más elogiadas por la crítica. De esa forma, One Battle After Another podría llevarse el Oscar a Mejor Película.

Con un elenco de lujo conformado por Leonardo Di Caprio, Sean Penn, Benicio del Toro, Regina Hall y Teyana Taylor, Warner Bros anotó 13 nominaciones para la próxima edición del Oscar.

Frankestein

Netflix desembolsó u$s120 millones para financiar un proyecto con el que Guillermo del Toro había soñado por más de 30 años. En este caso, el director se enfocó en la artesanía tradicional, utilizando sets "reales" y evitando efectos digitales excesivos.

frankestein

La película que protagonizan Jacob Elordi, Oscar Isaac y Mia Goth logró ganancias por más de u$s20 millones, aunque no figura como una de las candidatas principales a ganar el premio. De todas formas, cuenta con nueve nominaciones entre todas las ternas.

Sinners

Con 16 nominaciones, Sinners hizo historia en los premios Oscar. Protagonizada por Michael B. Jordan, la película triplicó los u$s100 millones invertidos gracias a su éxito en taquilla. Su director, Ryan Coogler, estará presente por segunda vez en la gala —su película Judas y el Mesías Negro había sido nominada en la misma categoría para la edición de 2021.

La historia de dos hermanos que vuelven a su Mississippi natal, donde enfrentan un mal sobrenatural, será una de las favoritas a quedarse con la estatuilla.

Marty Supreme

Pocas veces se ha visto una campaña de marketing tan comprometida como la de Timothée Chalamet con Marty Supreme, película que protagoniza y que él mismo describió como el rol de su vida. Josh Safdie (Diamantes en Bruto) vuelve a colaborar con A24, la productora independiente del momento, para entregar un título frenético y desesperante, que es a la vez cómico a su manera.

Se invirtieron u$s70 millones para esta película, un presupuesto acorde a lo que asigna la productora, con el cual lograron recaudar u$s102 millones y sumar nueve nominaciones al Oscar. De esta forma, se convierte en la cuarta película de A24 en superar los u$s100 millones, luego de Everything Everywhere All at Once, Civil War y Materialists.

Timothee Chalamet Marty Supreme

Bugonia

Luego del éxito de Poor Things (2023), Yorgos Lanthimos filmó su película más cara hasta el momento. Con Emma Stone al frente (de nuevo), el director gozó de u$s55 millones para crear una distópica historia en la que dos jóvenes secuestran a una importante directora ejecutiva.

Sin embargo, la producción de momento entra a pérdida, ya que cosechó u$s41 millones, una cifra modesta en comparación a anteriores entregas de Lanthimos.

Bugonia

Hamnet

Jesse Buckley y Paul Mescal protagonizan Hamnet, la película dramatiza la vida familiar de William Shakespeare y su esposa Agnes Hathaway mientras afrontan la muerte de su hijo Hamnet, de 11 años. Producida y distribuida por Focus Features y Universal Pictures, se realizó con un presupuesto estimado entre u$s30 y u$s35 millones, y tampoco registró ganancias. De todas formas, la película recibió elogios de la crítica.

Train Dreams

La producción estadounidense más modesta de la lista tuvo un costo de u$s10 millones, y tras su estreno en el Festival de Sundance en enero de 2025, fue adquirida por Netflix, por una cifra reportada entre u$s10 y 16 millones.

La película fue elogiada como un "milagro de presupuesto moderado" debido a su alto nivel visual. Train Dreams obtuvo cuatro nominaciones al Oscar en 2026, incluyendo Mejor Guion Adaptado además de la principal categoría.

Sentimental Value

La película noruega se convirtió en la gran sorpresa de esta lista, con un presupuesto acotado de u$s8 millones —incluye una subvención de €200.000 de la Junta Federal de Cine de Alemania (FFA) y €300.000 adicionales de otros fondos alemanes, ya que parte del rodaje se realizó en ese país— y nueve nominaciones al Oscar.

sentimental value

A mediados de enero de 2026, la película superó los u$s20 millones en la taquilla global, lo que la consolidó como un éxito comercial para el cine de autor. Dirigida por Joachim Trier, la historia sigue a las hermanas Nora (Renate Reinsve) y Agnes (Inga Ibsdotter Lilleaas en su reencuentro con su padre distanciado, Gustav (Stellan Skarsgård).

O Agente Secreto

El premio a película más barata se la lleva O Agente Secreto, con un presupuesto de 13 millones de reales brasileños, o u$s1,4 millones. El director Kleber Mendonça Filho declaró que su ejecución fue tan maravillosa que se percibió como una de mayor presupuesto.

Además de participar por el premio de Mejor Película, también lo hará por el de Mejor Película Internacional, e intentará continuar el éxito brasileño en el plano internacional tal como lo hizo Ainda Estou Aqui, que lo ganó en 2025.