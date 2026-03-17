El Gobierno enviará un paquete de leyes al Congreso con foco en seguridad, propiedad privada y ajuste del gasto + Seguir en









La Casa Rosada anticipó que enviará al Congreso una serie de iniciativas que incluyen reformas al Código Penal y cambios en normas clave, bajo el eje del equilibrio fiscal.

El Gobierno anunció el envío de un paquete de leyes al Congreso. Mariano Fuchila

El Gobierno definió un nuevo paquete de proyectos de ley que enviará al Congreso en las próximas semanas, con una agenda que combina endurecimiento penal, reformas sobre la propiedad privada y modificaciones en normas sensibles vinculadas al gasto público.

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Según anunció el vocero presidencial, Manuel Adorni, uno de los ejes centrales será la modificación del Código Penal, con especial énfasis en el aumento de penas. La iniciativa se inscribe en la línea discursiva del oficialismo de reforzar el enfoque punitivo frente al delito.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/madorni/status/2033943250503925911?s=20&partner=&hide_thread=false El Poder Ejecutivo Nacional ha decidido la conformación del nuevo paquete de leyes que enviará al Congreso Nacional:



- Modificación del código penal, poniendo foco en el endurecimiento de las penas



- Leyes sobre propiedad privada: la ley de expropiaciones, ley de tierras, ley… — Manuel Adorni (@madorni) March 17, 2026 El Gobierno envía un paquete de leyes al Congreso En paralelo, el Ejecutivo buscará avanzar con cambios en el marco legal de la propiedad privada. El paquete incluye reformas a la ley de expropiaciones, la ley de tierras, la ley de manejo del fuego y los mecanismos de regularización dominial orientados a la integración socio-urbana.

MESA POLÍTICA Presidencia A ese conjunto se suman otras iniciativas que apuntan a revisar normativas vigentes para adecuarlas al objetivo de equilibrio fiscal. En ese marco, el Gobierno anticipó que impulsará modificaciones en la ley de glaciares, la ley de discapacidad y el esquema de financiamiento universitario.

El paquete se terminó de definir en una reunión de la mesa política de la que participaron varios de los principales dirigentes del oficialismo, entre ellos la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el ministro del Interior, Diego Santilli; y el titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo, además de otros funcionarios y armadores políticos del espacio.

La convocatoria se produjo en un momento complejo para el Gobierno, marcado por la reaparición de la causa vinculada al criptoactivo Libra y por la polémica generada en torno a los viajes del propio Adorni, cuestionado por el uso de vuelos oficiales y privados en desplazamientos recientes. En ese contexto, el oficialismo busca reordenar su frente político y concentrar la discusión pública en la agenda legislativa que pretende impulsar durante este año en el Congreso.