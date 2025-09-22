Tucumán: Osvaldo Jaldo pedirá licencia como gobernador para abocarse de lleno a la campaña electoral

El mandatario, que es postulante testimonial a diputado, pedirá permiso a la Legislatura. Será por 30 días, sin goce de sueldo. Al frente del Poder Ejecutivo quedará su vice, Miguel Acevedo.

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo , anunció que pedirá licencia durante un periodo de 30 días, sin goce de sueldo, para poder dedicarse de lleno a la campaña electoral, ya que encabeza la boleta de diputados nacionales del Frente Tucumán Primero. Su lugar al frente del Poder Ejecutivo lo ocupará, de manera temporal, su vice Miguel Acevedo .

Este lunes, Jaldo confirmó que enviará a la Legislatura su pedido de licencia, fundamentándose en la necesidad de "mantener separadas las responsabilidades institucionales de las actividades de campaña".

“Soy el gobernador y la verdad que quiero salir de mi responsabilidad institucional para que bajo ningún punto de vista se vincule lo electoral con lo institucional. Por eso, tomo licencia”, explicó.

Asimismo, señaló que la conducción del Poder Ejecutivo quedará en manos del vicegobernador Miguel Acevedo. “No hay duda de que es quien la Constitución manda. En el orden de la sucesión es él quien sigue. Con Acevedo a cargo de la gobernación, el gobierno va a seguir funcionando igual y mejor que lo vengo llevando yo”, sostuvo.

Jaldo también aclaró las condiciones de su licencia: “Salgo con una licencia sin goce de sueldo. Salgo con una licencia que no me habilita a cobrar ningún concepto bajo ninguna circunstancia”.

En ese sentido, remarcó la necesidad de que los candidatos se aparten de sus cargos. “Lo que queremos hacer política, lo que somos candidatos, tenemos que dejar los cargos institucionales, porque muchas veces es fácil hacer política cobrando un sueldo y recibiendo beneficios del Estado. Osvaldo Jaldo no quiere eso”, expresó.

Finalmente, aseguró que recorrerá toda la provincia durante la campaña. “Vamos a recorrer pueblo por pueblo, ciudad por ciudad, como lo venimos haciendo. Tiene que quedar muy claro: el lunes 27, a primera hora, me hago cargo de la gobernación de la provincia de nuevo”, concluyó.

Durante la era libertaria, Jaldo fue uno de los gobernadores más cercanos a Javier Milei. Incluso rompió el bloque de Fuerza Patria en Diputados para apoyar iniciativas como la ley Bases. Sin embargo, en el último tiempo, mientras recrudecía la pelea entre Nación y las provincias, dio un giro de 180 grados y cerró filas con el justicialismo más opositor.

De hecho logró la unidad entre las principales tribus en la provincia, incluyendo al otro gran líder local, el senador Juan Manzur, actual titular del PJ, y el kirchnerismo, bajo el sello Primero Tucumán. El propio gobernador liderará la ristra a diputados nacionales del peronismo.

Pese a su nueva faceta beligerante, la semana pasada el mandatario recibió al flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán, también de cuna tucumana. Catalán, además, es el presidente de la versión local de La Libertad Avanza (LLA) y suena como candidato para disputar las elecciones a gobernador en 2027.

Lisandro Catalán Osvaldo Jaldo Tucumanos: Lisandro Catalán y Osvaldo Jaldo.

De hecho, el funcionario nacional había viajado a la provincia para encabezar, junto a Karina Milei y Martín Menem, el lanzamiento de campaña violeta con miras a los comicios legislativos del 26 de octubre, donde la Casa Rosada intentará engrosar su estructura en el Congreso de la Nación.