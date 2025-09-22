SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

22 de septiembre 2025 - 10:54

El mercado reacciona con optimismo al mensaje de Scott Bessent y los ADRs se disparan 22%

Los bonos en dólares y ADRs arrancan la semana con fuertres subas, impulsados por la expectativa de un eventual swap de divisas con el Tesoro de EEUU, sumado al anuncio de retenciones cero, que apunta a reforzar las reservas del BCRA.

La asistencia consistiría en un swap (intercambio de monedas) semejante al que el país tiene actualmente con China.

Los bonos en dólares y los ADRs rebotan con fuerza este lunes 22 de septiembre luego del mensaje de apoyo de Scott Bessent a la Argentina. El secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, en una seguidilla de posteos, aseguró que "todas las opciones de estabilización están sobre la mesa" y que el Tesoro de Estados Unidos "está dispuesto a hacer lo que sea necesario dentro de su mandato para apoyar a Argentina". Estas opciones pueden incluir, entre otras, líneas de swap, compras directas de divisas y compras de deuda pública, tal como anticipó Ámbito.

En ese contexto, los ADRs se disparan hasta 22% de la mano de BBVA Argentina, Grupo Supervielle (18%), Grupo Financiero Galicia (16%), Banco Macro (14%) y Edenor (12%).

El impulso llega luego del apoyo de Bessent a la Argentina, generando expectativas sobre la reunión que mantendrá Javier Milei con Donald Trump este martes en Washington. A este factor se suma la reciente decisión del Gobierno de restablecer las retenciones cero para los granos, una medida que apunta a acelerar la liquidación de divisas y garantizar un mayor flujo de dólares en el corto plazo.

Bessent indicó en su cuenta en X que las líneas de swap, las compras directas de divisas y las compras de deuda pública denominada en dólares estadounidenses podrían utilizarse en apoyo a Argentina, un "aliado sistémicamente importante de Estados Unidos en América Latina".

Por su parte, el S&P Merval escala más de 6% a 1.791.735,55 puntos, destacándose los avances de BBVA (15,5%), Metrogas (10,1%), BYMA (9,9%), Grupo Supervielle (9,5%) y Grupo Financiero Galicia (9%). El Merval en dólares, al mismo tiempo, avanza más de 13% a u$s1.222.

Bonos y riesgo país

Los títulos en moneda dura de títulos más largos suben más de 15% encabezados por el Global 2041, Global 2035 (15%), Global 2046 (14,8%). De esta manera, el riesgo país, medido por el J.P Morgan se desploma hasta los 1.142 puntos básicos, luego de alcanzar los 1.400 la semana pasada.

