Qué es "farmear aura": los gestos que usan los jóvenes para ganar "batallas" + Agregar ámbito en









Los encuentros, que comenzaron en Brasil, ya se expandieron a Bolivia y Argentina, donde la ovación del público decide quién se impone. La propuesta mezcla humor viral, referencias deportivas y códigos de internet surgidos en EEUU.

Farmear aura: la tendencia que convierte gestos y actitudes en una competencia entre jóvenes. Captura de Pantalla

“Farmear aura” pasó de ser una expresión vinculada con los videojuegos y las comunidades de internet en EEUU a convertirse, durante 2026, en un desafío presencial que se expande por América Latina. En estos encuentros, dos participantes se enfrentan y buscan destacarse con poses, gestos, bailes y referencias de la cultura digital, mientras el público decide quién logró imponerse.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La dinámica comenzó en Brasil y luego llegó a Bolivia y Argentina. En las llamadas “batallas”, no hay una prueba física ni una competencia tradicional: el objetivo es transmitir seguridad, carisma y actitud. Si alguno se muestra incómodo, se equivoca o termina riéndose, puede “perder aura” ante los espectadores.

Uno de los gestos más reconocibles es el “six-seven”, que consiste en mover de manera alternada las dos palmas hacia arriba. La señal está relacionada con el meme “6 7”, surgido a partir de una canción del rapero estadounidense Skrilla y popularizado posteriormente a través de videos vinculados con el básquet y el jugador de la NBA LaMelo Ball.

También aparecen las llamadas poses “sigma”, caracterizadas por una mirada seria, brazos cruzados y una actitud de aparente indiferencia. A eso se suman festejos de fútbol, movimientos inspirados en videos virales y hasta recreaciones de imágenes conocidas, como algunas asociadas a Lionel Messi.

"Six-seven”, uno de los gestos más reconocibles. Origen de “farmear aura” y el meme “six-seven” El término “aura farming” comenzó a circular entre comunidades de anime, videojuegos y redes sociales entre 2024 y 2025. La palabra “farmear” viene del lenguaje gamer y hace referencia a repetir determinadas acciones para acumular puntos o recursos. En este caso, la idea se trasladó a la búsqueda de reconocimiento y presencia frente a los demás.

El gesto “six-seven” tiene su origen en la canción “Doot Doot (6 7)”, de Skrilla, publicada en diciembre de 2024. Su uso se extendió especialmente a través de contenidos de básquet. En 2025, Dictionary.com incluso eligió “6 7” como palabra del año y señaló que la expresión no posee un significado único. Aunque los códigos nacieron en Estados Unidos, las competencias presenciales todavía no se consolidaron allí. El primer torneo registrado tuvo lugar en Suzano, Brasil, donde participaron más de 200 personas y los videos del encuentro superaron los tres millones de reproducciones. El ganador fue Maikizinho, un chico de 12 años que recibió 250 reales.

Temas jóvenes