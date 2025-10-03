Provincias: preocupan las bajas ventas de alimentos frescos por la pérdida del poder adquisitivo de los salarios Por David Correa







Alarmante caída, de hasta un 40%, en la demanda de frutas y verduras en Salta, Tucumán, Chaco y Formosa. "La gente prioriza la compra de lo básico, como fideos, arroz, aceite y harina", advirtió el dueño de una cadena de supermercados.

El mercado de Cofruthos es el principal comercializador de frutas y verduras de la capital de Salta y sus alrededores.

Los principales mercados de ventas de frutas y verduras de Salta y Tucumán registraron una caída en sus ventas del orden del 40% en estos últimos meses, en promedio, si se compara con el mismo período de 2023. En Chaco, un relevamiento sobre ventas en supermercados indicó que hubo una contracción del 18% en los primeros siete meses de 2025, en relación a 2023, y lo que más se hundieron fueron las compras de productos de almacén, lácteos, limpieza y verdulería. El escenario de una región norte que se vio afectada por la caída del consumo en supermercados se completa con Formosa, en donde también cayó un 30%, de acuerdo a uno de los empresarios más importante del NEA, que tiene una red de 28 locales comerciales en cuatro provincias.

El presidente del Mercado Cofruthos de Salta, Juan Russo, confirmó que las ventas de frutas y verduras descendieron entre un 30% y 40% en los últimos meses, se se compara con el mismo período previo a la llegada de La Libertad Avanza en 2023. Vinculó esta caída con la complicada situación económica del país y señaló que "todo ciudadano lo está pasando mal", en referencia al deterioro del poder adquisitivo de la población. En una entrevista con FM Ariesonline, Russo destacó que "los comerciantes buscan adaptarse a la coyuntura y ofrecen diversidad de precios y promociones, en especial, los viernes y sábados, cuando llegan los productos directamente del campo".

Advirtió que Cofruthos, desde donde se proveen medianos y pequeños comercios, realiza acciones solidarias con comedores y merenderos de la zona, a través de donaciones de frutas para postre o complemento alimentario para personas que residen en zonas vulnerables. "Recibimos cada vez más solicitudes de colaboración, lamentablemente la demanda está creciendo", afirmó.

En Tucumán, Juan Carlos Medina, expresidente del Mercofrut, el mercado concentrador de frutas y verduras de Tucumán, que abastece también a comerciantes de Catamarca, Santiago del Estero y Salta, aseveró a Ámbito que la caída de las ventas ronda "cerca del 50%", en relación al mismo período de 2024. El empresario, que tiene uno de los puestos más importantes, aseveró que esta caída tiene origen en la pérdida del poder adquisitivo de la sociedad que impacta en la demanda. "No faltan producción, ni variedad, sí compradores, que ahora adquieren lo justo", remarcó.

Las góndolas del NEA Desde el Chaco, el director de la consultora Politikon, Alejandro Pegoraro, indicó que las ventas en los supermercados de esa provincia cayeron en julio un 2%, en términos reales, respecto al mismo mes del año pasado, lo que ubica a ese distrito entre las once jurisdicciones que cerraron ese mes con números rojos.

En diálogo con el medio Norte, el especialista señaló, en base a datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), que mientras hubo rubros en los que se observó una suba, como en carnes y alimentos preparados, "los productos de almacén, lácteos, limpieza y verdulería cayeron". "Son estos últimos los bienes esenciales los que tiran para atrás, los que reflejan la presión sobre el bolsillo de las familias", explicó. El informe de la consultora mostró que, en el acumulado de los primeros siete meses del año (enero-julio 2025), Chaco mantiene un saldo positivo del 2,8%. No obstante, aclaró Pegoraro, la perspectiva a más largo plazo es menos alentadora porque comparado con el mismo período de 2023, las ventas en la provincia acumulan una contracción del 17,9%. california La cadena de supermecados California, de la familia Cáceres, es la más importante del NEA con 28 sucursales. Por otro lado, desde la vecina provincia de Formosa, el empresario Ricardo Cáceres, dueño de la cadena de supermercados California, que tiene una red de 28 locales comerciales en cuatro provincias del NEA, advirtió que el comportamiento del consumidor cambió. "La gente viene tres o cuatro veces por semana pero compra solo lo estrictamente necesario" y se prioriza la compra de alimentos básicos como fideos, arroz, aceite y harina. "En contrapartida, productos frescos como frutas, verduras, lácteos y carnes presentan una fuerte caída, con disminuciones de hasta el 14% en algunos casos, como en el yogurt y el queso", agregó. Cáceres, en diálogo con el sitio de noticias El Comercial, también destacó que las compras se concentran en los días posteriores al cobro de los salarios, con una caída pronunciada en el resto del mes y que el 60% se concretan con tarjetas de crédito, frente a un 35% de pago con efectivo. "Aunque se implementan ofertas y sorteos para atraer clientes, la incertidumbre económica persiste", manifestó el empresario formoseño. Advirtió, además, que aunque los últimos datos inflacionarios muestran una desaceleración, el consumo continúa en retroceso y las ventas cayeron un 2% en agosto.

