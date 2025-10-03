¡Vuelve el clásico! HBO Max acaba de sumar toda una saga de películas de terror a su catálogo y no te la podes perder







La plataforma decidió incorporar un clásico a su catálogo, que no va a dejar que pegues un ojo en la noche.

Toda la saga de películas de Freddy Krueguer, con los spin off incluidos, está disponible en HBO. Gentileza - American Cinematographer

Llegó octubre y como todos saben, es el mes de Halloween. Si bien en Argentina no es una fiesta que se suela celebrar como costumbre, mucha gente aprovecha para disfrazarse, salir con amigos, o incluso hacer una maratón de películas de terror. Es por eso que esta gran noticia va a alegrar a los fans del género.

En esta oportunidad, HBO Max decidió subir todas las películas de la saga "Pesadilla en la calle del terror" a su plataforma. Para quien no le suene el nombre, esta saga clásica del terror tiene como protagonista al villano "Freddy Krueguer", quien se mete en los sueños de sus victimas para aterrorizarlos y asesinarlos.

Freddy Popcorn Frights Gentileza - Popcorn Frights

¿De qué se trata la saga de "Pesadilla en la calle del infierno"? La icónica saga de terror sigue la historia varios jóvenes de una pequeña localidad que tienen pesadillas recurrentes en las que son perseguidos por un hombre deformado por el fuego y que usa un guante terminado en afiladas cuchillas.

Algunos de estos chicos empiezan a ser asesinados mientras duermen por este ser, que resulta ser un jardinero de la primaria del pueblo, al que los padres de estos jóvenes quemaron vivo hace varios años tras sospechar que había abusado a varios niños.

Tráiler de "Pesadilla en la calle del infierno" Embed - Pesadilla en Elm Street (1984) de Wes Craven | Trailer Español Reparto de "Pesadilla en la calle del infierno" Heather Langenkamp - Nancy Thompson

Robert Englund - Freddy Krueger

Johnny Depp - Glen Lantz

John Saxon - Teniente Thompson

Ronee Blakley - Marge Thompson

Amanda Wyss - Tina Gray

Jsu Garcia - Rod Lane

Charles Fleischer - Dr. King

Joseph Whipp - Sargento Parker

Ed Call - Mr. Lantz

Sandy Lipton - Mrs. Lantz

Lin Shaye - Profesora