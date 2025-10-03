Llegó octubre y como todos saben, es el mes de Halloween. Si bien en Argentina no es una fiesta que se suela celebrar como costumbre, mucha gente aprovecha para disfrazarse, salir con amigos, o incluso hacer una maratón de películas de terror. Es por eso que esta gran noticia va a alegrar a los fans del género.
¡Vuelve el clásico! HBO Max acaba de sumar toda una saga de películas de terror a su catálogo y no te la podes perder
La plataforma decidió incorporar un clásico a su catálogo, que no va a dejar que pegues un ojo en la noche.
En esta oportunidad, HBO Max decidió subir todas las películas de la saga "Pesadilla en la calle del terror" a su plataforma. Para quien no le suene el nombre, esta saga clásica del terror tiene como protagonista al villano "Freddy Krueguer", quien se mete en los sueños de sus victimas para aterrorizarlos y asesinarlos.
¿De qué se trata la saga de "Pesadilla en la calle del infierno"?
La icónica saga de terror sigue la historia varios jóvenes de una pequeña localidad que tienen pesadillas recurrentes en las que son perseguidos por un hombre deformado por el fuego y que usa un guante terminado en afiladas cuchillas.
Algunos de estos chicos empiezan a ser asesinados mientras duermen por este ser, que resulta ser un jardinero de la primaria del pueblo, al que los padres de estos jóvenes quemaron vivo hace varios años tras sospechar que había abusado a varios niños.
Tráiler de "Pesadilla en la calle del infierno"
Reparto de "Pesadilla en la calle del infierno"
- Heather Langenkamp - Nancy Thompson
- Robert Englund - Freddy Krueger
- Johnny Depp - Glen Lantz
- John Saxon - Teniente Thompson
- Ronee Blakley - Marge Thompson
- Amanda Wyss - Tina Gray
- Jsu Garcia - Rod Lane
- Charles Fleischer - Dr. King
- Joseph Whipp - Sargento Parker
- Ed Call - Mr. Lantz
- Sandy Lipton - Mrs. Lantz
- Lin Shaye - Profesora
