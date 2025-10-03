SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
3 de octubre 2025 - 07:58

Palermo: cayó un ascensor desde un séptimo piso y nueve jóvenes quedaron atrapados

Los servicios de emergencia que llegaron al lugar encontraron a nueve jóvenes atrapados: seis mujeres y tres varones. Las víctimas presentaban politraumatismos.

Cayó un ascensor en Palermo desde un séptimo piso y nueve jóvenes quedaron atrapados.

Cayó un ascensor en Palermo desde un séptimo piso y nueve jóvenes quedaron atrapados.

Nueve jóvenes de entre 18 y 22 años tuvieron que ser rescatados por los Bomberos luego de que el ascensor en el que iban cayera desde el séptimo piso de un edificio ubicado en Arévalo al 2700, en el barrio porteño de Palermo, en la zona de Las Cañitas.

Según fuentes oficiales, el incidente ocurrió durante la madrugada cuando el ascensor se desplomó por causas que aún se desconocen. Los servicios de emergencia que llegaron al lugar encontraron a nueve jóvenes atrapados: seis mujeres y tres varones. El personal del SAME asistió a las víctimas, quienes presentaban politraumatismos.

Informate más

Las autoridades confirmaron que, entre los heridos, una joven sufrió una fractura de fémur, lo que requirió atención médica especializada. Los pacientes fueron trasladados a los hospitales Pirovano, Fernández y Rivadavia para su evaluación y tratamiento.

ascensor palermo
Varias dotaciones de Bomberos trabajaron en el lugar para llevar a cabo las tareas de rescate, estabilizaci&oacute;n y evacuaci&oacute;n de los ocupantes del ascensor.

Varias dotaciones de Bomberos trabajaron en el lugar para llevar a cabo las tareas de rescate, estabilización y evacuación de los ocupantes del ascensor.

Varias dotaciones de Bomberos trabajaron en el lugar para llevar a cabo las tareas de rescate, estabilización y evacuación de los ocupantes del ascensor.

La comisaría 14B quedó a cargo de la investigación para determinar las causas del accidente. En la causa interviene la Unidad de Flagrancia Norte, a cargo del fiscal Federico Brondini, quien dispuso una consigna policial en el lugar.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias