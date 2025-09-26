Provincias reclaman ley de biocombustibles ante la resistencia de un sector de los productores

La Unión Industrial Argentina respaldó un proyecto de la Liga de Provincias Bioenergéticas pero que no cuenta con el aval de la cámara que reúne a empresas elaboradoras de biodiesel.

La Unión Industrial Argentina expresó su apoyo al proyecto de ley de biocombustibles que elaboraron las provincias productoras y que está a la espera de un debate parlamentario. De aprobarse, el corte de las naftas con etanol podría superar el 15% debido a que la intención es converger con el Mercosur y llegar a cortes como tiene Brasil, de hasta 30%, o Bolivia y Paraguay, que tienen el 25%. La cámara que reúne a empresas elaboradoras de biodiesel aseveró, sin embargo, que "contrariamente a lo que se señala públicamente, no existe consenso en torno a la propuesta".

Con la firma del titular de la UIA, Martín Rapallini , la entidad elevó una nota al Jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos , en la que le expresó el apoyo proyecto de Ley de Biocombustibles elaborado por la Liga de Provincias Bioenergéticas que integran Catamarca, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, Misiones, Salta, Santa Fe y Tucumán.

"Los representantes políticos y empresarios de estas provincias realizaron un arduo trabajo en búsqueda de acuerdos entre el sector público y privado para ofrecer al país una nueva Ley de Biocombustibles, lo que se ha concretado con el proyecto presentado en las cámaras de Senadores y Diputados", señaló la misiva. Para respaldarlo y requerir que el funcionario promueva su debate, acompañaron el pedido con otra nota que tiene un idéntico contenido pero con las firmas de las representaciones de la UIA en las provincias mencionadas.

El proyecto que busca discutirse tiene como eje el corte de los combustibles con productos orgánicos. El actual de bioetanol con nafta en el país es del 12%, mientras que el de biodiésel se encuentra en un 7,5%. La propuesta de la Liga Bioenergética contempla un aumento del corte del 14% para octubre de este año y del 15% para el mismo mes de 2026. Y en lo que respecta al biodiésel, se establece un aumento progresivo hasta alcanzar un nivel del 15% en enero de 2027, "algo que si bien quedó desactualizado, podría corregirse en el debate", se advirtió.

Según lo acordado por las provincias productoras, si se aprueba la ley el corte de las naftas con etanol podría superar el 15% porque la intención es converger con el Mercosur y llegar a cortes como tiene Brasil, donde es de hasta 30%, o Bolivia y Paraguay, que tienen el 25%. Según explicó Patrick Adam, un especialista de la Cámara de Bioetanol de Maíz, "es un proyecto que incluye pedidos del Poder Ejecutivo Nacional, que incorpora la visión que tienen las provincias productoras. También suma la participación de empresas petroleras en el mercado y se desregula el precio, ya que el Estado no puede fijar un precio todos los meses".

Advertencia de productores

Desde la vereda del frente, la cámara que reúne a la totalidad de empresas elaboradoras de biodiesel de La Pampa, San Luis, Entre Ríos y Buenos Aires, la CEPREB, puntualizó en un comunicado que "contrariamente a lo que se señala públicamente, no existe consenso en torno a la propuesta de Ley de Biocombustibles elaborada por la Liga de Provincias Bioenergéticas".

"Dicha propuesta es perjudicial para las empresas denominadas regionales Pymes porque se las pretende someter a una competencia desleal contra compañías que cuentan con ventajas comparativas insalvables por la distancia que tienen con el Puerto de Rosario, kilómetro cero para la obtención de la materia prima", detalló la CEPREB, con la firma de Federico Martelli, su titular. En esa línea, se insistió en que de aprobarse tal y como fue presentado el proyecto, "la producción pasaría a concentrarse en Santa Fe, con las consecuencias no deseadas de centralizar en una sola provincia, lo que implicaría pérdida de puestos de trabajo, pérdida para las economías regionales en la diversificación productiva y pérdidas tributarias para las provincias y municipios".

La Ley 27.640 de Biocombustibles vence el 30 de diciembre de 2030 y establece que el corte obligatorio para la mezcla con diésel de hidrocarburos se repartirá de manera similar entre todas las pymes del sector. "Modificar el régimen y finalizarlo antes de tiempo atenta contra la seguridad jurídica de quienes ya invirtieron e invierten todos los días para generar valor y no hace más que canibalizar, mediante una legislación a medida, el aparato productivo de unas provincias para concentrarlo en otra", se subrayó.

Según Martelli, "cualquier debate público e institucional sobre la legislación que regula la producción y comercialización de biocombustibles debe comenzar por el reconocimiento de que las empresas regionales no deben perder su capacidad productiva instalada para abastecer el 10 % del corte argentino". "Este es el mismo derecho que presenta la Ley de la Liga de Provincias Bioenergéticas para las empresas que producen bioetanol de caña, a las que les reserva la utilización de su capacidad instalada equivalente al 6%. Sería injusto y discriminatorio no reconocer ese mismo derecho para las empresas regionales elaboradoras de biodiesel", cerró.

Para la CEPRE, un problema no resuelto todavía radica en que la Secretaría de Energía de la Nación no cumple la ley vigente, lo que viola la seguridad jurídica, "por lo cual es absurdo plantear cualquier nueva ley en un país en que las autoridades no las respetan".