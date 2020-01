Buscan asegurar llegada de Precios Cuidados a todo el país

El encuentro se realizó en la sede la cartera de Producción que conduce Matías Kulfas, quien transmitió a los enviados de los gobernadores que la intención es “incrementar las bocas de comercialización con almacenes y cadenas de supermercados de cercanía y sumar a productores regionales al programa”.

De la reunión participó también la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, quien detalló que en esta etapa la intención es “incorporar a muchos actores valiosos de todo el país para que el programa sea efectivo e ir ganando en capilaridad con proveedores y bocas de expendio”.

Por su parte, los ministros provinciales transmitieron en Buenos Aires la preocupación de cámaras y empresarios de sus distritos.

Por caso, referentes productivos de Misiones, Corrientes y Chaco coincidieron en que los costos de lógística tornan “imposible el cumplimento del programa”.

El presidente de la Federación Económica de Misiones, Alejandro Haene, sostuvo que “los precios propuestos son muy bajos para poder competir, principalmente con la logística”.

Pero, además de las distancias, la realidad del interior del país tiene un componente adicional, que es el alto costo de los impuestos provinciales y municipales, combustible, peajes, y servicios públicos.

“El Gobierno debería subsidiar la logística y reacomodar los precios porque, salvo las grandes cadenas, el resto no tiene espalda para aguantar. La voluntad de los empresarios existe, pero termina cuando no cierran los números”, agregó el dirigente misionero quien también señaló el hecho de que, aún con el impuesto del 30%, los supermercados de Brasil y Paraguay siguen ofreciendo productos mucho más baratos, lo que suma un problema adicional a los locales de la provincia.

En tanto, el presidente de la Federación Económica de Corrientes, Daniel Filigoi, dijo que “las empresas correntinas de (supermercados) no fueron invitadas a participar del programa de Precios Cuidados”. Y confirmó que junto con los empresarios locales “estamos analizando la incorporación de un programa de precios orientativos de productos, pero no especificando marcas, es decir pondremos en vigencia lo antes posible productos idénticos en cantidad y calidad con precios sugeridos. Lamentablemente en Corrientes no se cumple el programa de Precios cuidados no porque los empresarios no quieran sino porque los números no les cierran”.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio e industria de la ciudad de Resistencia, Chaco, Martín Giménez dijo que “los comerciantes chaqueños por supuesto que desean incorporarse, pero es casi imposible. Además, la situación se complica, aún más en negocios medianos y pequeños”.

Hacia el sur del país, el ministro de Ciudadanía de Neuquén, Ricardo Corradi Diez, reveló que solo un 50% de los productos del plan se consigue en la provincia, por lo que buscan sumar variedad mediante la incoporación de productos regionales.

Finalmente, en la provincia de Salta, la implementación del programa de precios resulta desigual, con importantes faltantes y productos cuyo costo está, en muchos casos, entre un siete y un nueve por ciento por encima de los valores sugeridos.

Con la colaboración de Alejandro Spivak desde Misiones