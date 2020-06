Guiños y rechazos en provincias y municipios a recibir pacientes foráneos si se saturan camas

“Muchos me dicen que no deje entrar a nadie, pero tenemos que vivir un mundo solidario; no descarto que La Rioja o Tucumán nos ayuden en el caso de que lo necesitemos y nosotros a ellos, lo mismo que con nuestros hermanos chilenos”, dijo Jalil, con alcance incluso al país trasandino, duramente golpeado por la pandemia.