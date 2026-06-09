Gobernadores de Neuquén y Catamarca elogiaron el RIGI y pidieron que continúe como "una política de Estado" + Agregar ámbito en









Figueroa y Jalil destacaron el ingreso de dólares que aportan sus provincias gracias a los desarrollos de hidrocarburos y minería. Pidieron que se mantengan los regímenes especiales y mencionaron la necesidad de desarrollar la infraestructura en las provincias.

Raúl Jalil y Rolando Figueroa disertaron en Camarco.

Los gobernadores Rolando Figueroa (Neuquén) y Raúl Jalil (Catamarca) destacaron la importancia de la inversión en infraestructura y la participación privada para generar empleo y riqueza en todo el país, y ponderaron los cambios que viven ambos territorios de la mano de Vaca Muerta y la minería.

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Los mandatarios hablaron en el panel sobre “Infraestructura económica y social, su impacto en el desarrollo local”, que se desarrolló en el marco de la 71 Convención Anual de la Cámara Argentina de la Construcción, que cumple 90 años desde su fundación.

En ese contexto, Jalil relató que en su provincia están “haciendo obras y caminos con un fondo que proviene de la minería. Esto nos permite tener más consenso social. La minería no va a solucionar todo, pero sí ayuda a que el resto de los sectores crezcan”.

“Así encontramos un consenso para avanzar hacia el desarrollo, porque el auge económico está llegando y nos tenemos que preparar para eso ya que necesitamos de la responsabilidad de las empresas para que crezcan todos los sectores de la sociedad. Es muy importante cambiar el sistema educativo para adaptarlo a las nuevas necesidades de la industria y el sector privado, y el desafío para la política es la educación. El interior le va a dar los dólares al país para estabilizar la economía, por eso el RIGI tiene que ser algo permanente, una política de Estado”, señaló.

Por su parte, Figueroa explicó que “Neuquén tiene una situación muy particular por Vaca Muerta". "Tenemos un gran desafío para lograr en 2030 duplicar la producción y para eso necesitamos infraestructura. La provincia necesita desarrollar su infraestructura para que los neuquinos vivan mejor. Hoy invertimos unos U$S1.000 millones anuales en caminos, escuelas, hospitales, gas, turismo. Para esto también estamos desarrollando toda la zona de Vaca Muerta y el RIGI fue fundamental para promover inversiones porque nos permite ser competitivos en precios”, dijo el neuquino.

Camarco - _65A0053_65A0053 (1) Figueroa señaló que el potencial de Vaca Muerta requiere del desarrollo de infraestructura en la provincia. “La industria viene muy bien en eso y desde el Estado debemos sostener la sustentabilidad social. Para eso invertimos en educación y que se contraten empresas locales. Neuquén crece al 12% anual, para eso se necesita mucho trabajo de mucha gente y todo un ecosistema armado que viene de la industria petrolera, que tiene más de cien años”, explicó. Dijo que la Argentina “va a poder vender gas a través del GNL al mundo". "Teníamos pueblos enteros que generaban gas y no tenían gas. Ahora eso no pasa. Hay mucho trabajo detrás de eso, mucha inversión de empresas y esto es una gran oportunidad para la Argentina y hay que aprovecharla”, mencionó. Con respecto a la situación económica neuquina, el gobernador explicó: “Recibimos una provincia con mucha deuda, que ya la redujimos en un 50% y la vamos a sanear para el 2030. Para ese año vamos a generar U$S30.000 millones de exportaciones energéticas. El privado siempre genera riqueza y el Estado tiene que tener el tamaño necesario para facilitar la generación de empleo. Es un desafío generacional monetizar el subsuelo y reinvertirlo bien con la ayuda de todos”.

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