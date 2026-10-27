Raúl Jalil recibió a Javier Milei en Catamarca y destacó la agenda minera

El gobernador le dio la bienvenida al Presidente con un mensaje en redes sociales. El miércoles participarán de la inauguración de nuevas plantas de carbonato de litio de Río Tinto, en el salar del Hombre Muerto.

Raúl Jalil le dio la bienvenida a Javier Milei en su primera visita oficial a Catamarca.

El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, le dio la bienvenida este martes a Javier Milei por su primera visita oficial a la provincia , donde el Presidente tiene previsto encabezar la inauguración de nuevas plantas de producción de carbonato de litio de Río Tinto.

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“Bienvenido presidente @JMilei en su primera visita oficial a Catamarca. Junto a los equipos de gobierno y Río Tinto vamos a participar de un día clave para la minería argentina”, escribió el mandatario provincial en su cuenta de X.

El mensaje destacó la actividad que compartirán el miércoles en el salar del Hombre Muerto , como parte de la expansión del Proyecto Fénix . Jalil, uno de los gobernadores que mantiene un vínculo cercano con la Casa Rosada, será anfitrión de la comitiva nacional.

Bienvenido presidente @JMilei en su primera visita oficial a Catamarca. Junto a los equipos de gobierno y Río Tinto vamos a participar de un día clave para la minería argentina. pic.twitter.com/MSuxxCM6cb

La delegación está integrada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei ; el jefe de Gabinete, Diego Santilli ; y el ministro de Economía, Luis Caputo .

Según el cronograma oficial, el miércoles a las 8 el Presidente y su comitiva partirán en un avión Hércules hacia el salar. Allí serán recibidos por el director ejecutivo de Río Tinto, Simón Trott , y el gerente general de la compañía en la Argentina, Ignacio Costa .

La recorrida por las instalaciones comenzará a las 9:50 e incluirá el sector de producción de carbonato de litio. El acto de inauguración está previsto para las 11.

Después de la actividad, la comitiva regresará vía Salta hacia Buenos Aires, con llegada a la Aerostación Militar Aeroparque programada para las 14:10.

El antecedente de la visita de Karina Milei y Santilli

El viaje presidencial se suma a otros contactos recientes entre funcionarios nacionales y los gobiernos de Catamarca y Salta por proyectos de litio.

Semanas atrás, Karina Milei y Santilli participaron de la puesta en marcha de la Planta II del Proyecto Sal de Oro, de la surcoreana POSCO, junto a Jalil y al gobernador salteño, Gustavo Sáenz.

La inversión en ese emprendimiento supera los u$s2.000 millones. Su segunda etapa ingresó este año al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y cuenta con un esquema de financiamiento que incluye un crédito de u$s700 millones de BID Invest para la expansión en ambas provincias.

La presencia de Milei en Catamarca forma parte de una agenda de recorridas por las provincias para visitar iniciativas de inversión.